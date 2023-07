Não deite fora, descubra o que pode fazer com ela e como reciclá-la

Acabou de fritar mas não sabe o que fazer com o óleo que sobrou? Não jogue fora, você pode usá-lo para fazer alguns artesanatos legais.

O verão começou oficialmente, e com a chegada da estação quente, os pratos preferidos de muita gente estarão de volta Misture peixe frito. Um delicioso segundo prato de crustáceos, peixes brancos e lulas, empanados e fritos em óleo fervente, temperados com suco de limão fresco. Uma verdadeira delícia, mas tem alguns contras: o cheiro que fica da cozedura é muito forte e para o eliminar é preciso ventilar os quartos e Use alguns truques Para refrescar e neutralizar odores.

Também neste caso, como costuma acontecer, nossa ajuda “Remédios da vovó: Isso seria o suficiente Ferva um pouco de água e vinagre Em seguida, deixe a fumaça se espalhar por toda a casa ou guarde alguns rodelas de limão (Talvez só os que sobraram depois de espremer o peixe) No forno, ligue-o por quinze minutos e deixe a porta aberta para um cheiro fresco e limpo na cozinha imediatamente.

Perfeito, mas agora vem outro problema: o que vamos fazer com issoóleo restante? Muitos, sem pensar, jogam o líquido direto no ralo da cozinha, mas isso é um grande erro, pois o óleo fervendo pode causar muitos problemas nos ralos. A solução é muito mais simples e nos permitirá acumular com o líquido restante Material muito bom e eficaz.

Óleo de fritura: como reutilizá-lo sem desperdiçar e danificar os canos

Em vez de jogar fora o óleo, vamos filtrá-lo com muito cuidado, servindo-nos algumas vezes de uma peneira, tirando todos os vestígios de migalhas de pão ou restos de comida cozida, depois despejamos em uma tigela e reservamos. No entanto, não criaremos nada menos que bonito velas perfumadas Para colocar em casa para enfeitar nossos quartos! Pode parecer incrível e difícil de criar, mas é um processo muito menos complicado do que você imagina.

Neste ponto vamos precisar de alguns Cera de soja e alguns óleos essenciaisAmbos podem ser adquiridos na fitoterapia e em alguns pavios e formas para fazer velas. Vamos derreter a cera em uma panela e depois adicionar algumas gotas de óleo perfumado e reciclado e misturar bem. Vamos colocar parte da mistura na forma, adicionar o pavio e deixar esfriar de um dia para o outro. Na manhã seguinte, nossa vela estará pronta!

Outra forma de reutilizar o óleo usado para cozinhar

Além de fazer velas, também podemos usar óleo de fritura Fazendo sabonetes Para uso no banheiro. Tudo o que precisamos é de 300 gramas de sabão de Marselha, 15 ml de óleo usado, 250 ml de água destilada e 10 ou 15 gotas de óleo essencial de perfume.

Depois de derreter os flocos em banho-maria, podemos adicionar todos os outros ingredientes, misturá-los cuidadosamente e depois colocá-los em um molde e Deixe esfriar coberto com filme transparente por pelo menos 12 horas. Também podemos usar esta técnica para criar belos presentes para nossos amigos, escolhendo formas florais ou de coração.