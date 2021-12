Pelo menos três membros da equipe que assassinou o jornalista saudita em 2018 Jamal Khashoggi viver e trabalhar “Em residências sete estrelas” Dentro de um complexo de segurança administrado pelo governo Reino da Arábia Saudita Eles recebem visitas regulares de membros da família. Isso apesar de todos os três terem sido condenados pelo crime por um tribunal saudita. Um jornal britânico relatou que Vigia Citando uma fonte ligada a figuras proeminentes da inteligência saudita.

O assassinato de Khashoggi ocorreu há quase quatro anos na embaixada saudita em Istambul. O jornalista que escreveu para Washington Post, tem criticado abertamente as políticas e métodos adotados pelo governo Mohammed bin Salman, Príncipe herdeiro saudita Matthew Renzi Ele se referiu repetidamente ao criador de uma das supostas pessoas O Renascimento Saudita. A CIA definiu como provável a hipótese de que o assassinato ocorreu por decisão direta de Mohammed bin Salman, que tinha pleno conhecimento da operação. Depois que a vítima foi morta, ela foi cortada em pedaços.

De acordo com o depoimento coletado pelo Guardian, eles estavam residindo em luxuosas instalações do governo Al-TabiqaO médico forense que cortou o corpo do jornalista dentro do prédio da embaixada, Mustafa al-Madani, A posição é usada para acreditar que a vítima deixou a posição diplomática e Mansour AbhusseinAcredita-se que ele seja o coordenador da operação. Qualquer apoio do governo saudita também explica o tratamento preferencial de homens condenados por assassinato premeditado. De acordo com muitos observadores, a pessoa dirigida contra o condenado é A julgamento simuladoCom o objetivo de ocultar o papel dos membros da família governante no caso.