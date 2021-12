“Outra arma contra o omicron”

uma “área branca” Chefe da campanha de vacinação israelense Arnon Shahar Mede a situação do estado de imunização na quarta dose da vacina em relação a A nova variante omicron: “Começamos experimentando a quarta dose em um grupo de pessoas consistindo de voluntários, profissionais de saúde e mais de 60 – explicou a respeito -. Mas no momento, o Estado de Israel não decidiu ativar esta medida, mas ela é “uma arma que o primeiro-ministro israelense tem no bolso contra um omicron variável”.

“Eu entendo que a população está cética e cansada, mas nosso plano de vacinação, tanto israelense quanto italiano, está indo na direção certa”, acrescentou. Em seguida, julgue o “colega”, Filho: “Ele fez um ótimo trabalho, a Itália chegou a essa curva íngreme de uma forma bem preparada.”