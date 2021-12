Covid, a partir de hoje na Itália novas regras de quarentena para vacinações, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicília amarelo a partir de segunda-feira

“Tudo aponta para isso Esta variante se tornará bastante comum em meados de janeiro. Atualmente, o campo está competindo com a variante delta, sendo mais transmissível em relação a ela, mas aguardamos dados mais sólidos para entender se é menos arriscado em causar doenças graves e requerer hospitalização. No entanto, sabemos que três doses da vacina, embora não protejam completamente contra a infecção, evitam as complicações da Covid. Se não houvesse vacinas, estaríamos em uma situação trágica hoje. ”Ele não usa meias medidas Silvio Brusaferro, Presidente do Istituto Superiore di Sanità e porta-voz do Comitê Técnico Científico, descrevendo em entrevista ao Corriere della Sera, o estado de emergência Omicron O que chocou a Europa apenas quando parecia que a pandemia de Covid-19, graças às vacinas, estava prestes a terminar.

Brusafero defende as medidas tomadas pelo governo, enquanto Abre para encurtar ainda mais os quatro meses marcados hoje entre a segunda e a terceira doses da vacina, porque “o tempo de duplicação para casos relacionados ao Omicron é de 2-3 dias em comparação com 4-5 dias em Delta. Uma diferença muito grande”. Em relação aos procedimentos, aliás, ele afirma que “o afastamento da quarentena para as pessoas que foram vacinadas com maior cobertura (três ou duas doses se não passaram 120 dias) e que têm contato com sujeitos positivos, exige bom senso na gestão de nossos comportamentos. ” O bom senso em que também pede aos pais que vacinem seus filhos: “Espero que durante estas férias os pais, seguindo as orientações dos pediatras, levem as crianças aos postos de vacinação.. É importante mantê-los protegidos do risco de contrair a Covid. A retomada das aulas é iminente, e é bom que os mais jovens possam voltar às poltronas bem equipadas mesmo contra o vírus

Para alertar Brusaferro, acima de tudo, são as festas e confraternizações: “Evite locais com muita gente, principalmente dentro de casa. É melhor que nos encontremos apenas se ele estiver “equipado” com uma vacina. Lembre-se sempre de ventilar as salas, no entanto, abra as janelas de vez em quando e use máscaras quando recomendado. Meu desejo: a situação é complicada, mas podemos esperar um 2022 mais pacífico ”.