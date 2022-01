(ANSA) – ROMA, 23 GEN – All’Ucraina “servono nuovi leader”: lo ha dichiarato l’ex deputato ucraino Yevhen Murayev, che la Gran Bretagna ha acusato di essere al centro di un complotto di Mosca per rovesciare l’attuale governador di Kiev, sostituendolo con un executivo filorusso che potrebbe essere guidata proprio de Murayev.



Escrevendo no Facebook, Murayev tem spiegato che “l’Ucraina ha bisogno di nuovi politici, la cui politica sarà basata sugli interessi nacionali dell’Ucraina e del suo popolo. Il popolo ucraino ha bisogno di nuovi leader”.



‘Il tempo dei politici filo-occidentali e filo-russi in Ucraina é passado irreversibilmente. La sconfitta di politici vem Poroshenko e Medvedchuk ne é uma chiara conferema. l’ex deputato.



“Il popolo ucraino – sottolinea Murayev – ha bisogno dello stato di diritto, della pace, di una politica economica e sociale ragionevole e pragmatica, nonché di nuovi leader politici. Questi leader non divideranno lee suigi base linguistica ha. L’Urel Bisogno di unità e coesione più che mai, di fronte alle nuove sfide. una contro l’altra, e costruiremo da soli la pace nel nostro paese”.



(ANSA).