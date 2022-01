“Os russos não voltarão aqui” – Corriere.it

A partir de Francesco Battistini

As tensões estão aumentando entre a Ucrânia e a Rússia. A frente passa perto da fábrica destruída em 1986, que Kiev quer fortificar: “Não importa se a área está poluída, esta é a Ucrânia também. Existem mil razões pelas quais os russos não deveriam entrar novamente.”

Morrer por Chernobyl? depois de? Trinta e cinco anos depois, havia tumores de tireóide e moradores de rua, crianças pequenas e cardos bifurcados, veados irradiantes e javalis selvagens de duas cabeças, acres de sequoias e milhões de afligidos com o pior tipo de lepra atômica. Esta é a primeira emergência ambiental global. E a explosão que foi 500 vezes mais poderosa que Hiroshima… por que ele morreria? Até agora, vivemos um pouco, se nada mais. Com visitas a uma distância segura do famoso reator 4 Lenin. Com o Museu de Tristanzolo nos arredores de Kiev e o memorial às vítimas dele 26 de abril de 1986. Com a turnê de Chernobyl que atrai todos os anos 100.000 turistas de terror, ansiosos para usar telas especiais, que podem ser medidas com Geiger, para entrar lugares de prosperidade. Tudo acabou. O chamado às armas contra a invasão russa, se houver, afeta todos os cantos do país. Isso também: “A agressão de Putin pode ser um desastre como Chernobyl – adverte o embaixador ucraniano em Londres, Vadim Pristelko -. Depois da França, somos o segundo país com usinas nucleares: se algo acontecer, gostaria de lembrar de Chernobyl. E pelo fato de que vamos lutar até a morte…”