Austrália, o sequestrador de Cleo confessa – a última hora

(ANSA) – PERTH, 24 de janeiro – Terrence Daryl Kelly, 36, acusado de sequestrar Cleo Smith, de 4 anos, de um acampamento na Austrália em outubro, se declarou inocente.



O homem está sendo julgado e suas declarações constituíram um desdobramento inesperado no caso que chamou a atenção do mundo.



Cleo Smith desapareceu da tenda de sua família na Austrália Ocidental em outubro, levando a uma grande operação de busca que muitos temem que possa terminar em tragédia. A menina foi encontrada depois, 18 dias depois, sozinha, em uma casa trancada na cidade costeira de Caernarvon, a uma curta distância de onde ela havia desaparecido.



Seu suposto sequestrador, Terence Daryl Kelly, se declarou culpado de sequestro durante um link de vídeo da prisão para o julgamento. Outras acusações foram atualizadas, incluindo uma nova acusação de agredir um policial.



Quando o juiz o acusou de sequestro, Kelly simplesmente disse: “Culpado”.



O homem foi detido até sua próxima audiência no tribunal em março, quando uma data de sentença poderia ser definida e os detalhes do sequestro de Cleo revelados. Ele é acusado de ter agido sozinho e a polícia diz que ele não tem ligação com a família. (Tratativa).