Londres retira seus embaixadores

Londres anunciou a retirada de seus funcionários da embaixada em Kiev devido à “ameaça crescente” da Rússia à Ucrânia. O anúncio foi feito pelo Ministério das Relações Exteriores, poucas horas depois que os EUA ordenaram a evacuação de parentes de diplomatas americanos da Ucrânia, acrescentando que a embaixada britânica continua aberta para lidar com assuntos essenciais. “Alguns funcionários da embaixada” e suas famílias “estão se afastando de Kiev em resposta à crescente ameaça da Rússia”, disse o memorando.

Versículos da Grã-Bretanha

No sábado, o Ministério das Relações Exteriores britânico também nomeou vários outros políticos ucranianos que estarão ligados aos serviços de inteligência russos. Murrayev é o líder de um pequeno partido que não tem assentos na Verkhovna Rada. O governo do Reino Unido apresentou essa hipótese com base em uma avaliação de inteligência sem fornecer evidências de apoio. O declínio ocorre em meio a fortes tensões entre Moscou e o Ocidente sobre os planos da Rússia para a Ucrânia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, negou as alegações do Reino Unido no domingo.

Tensões entre Moscou e Kiev

A Ucrânia “continuará sua política de desmantelar qualquer estrutura política e oligárquica pró-Rússia” comprometida com a desestabilização do país. Após acusações britânicas sobre o suposto plano de Moscou de instalar um governo amigo com uma “invasão e ocupação” em massa, Kiev prometeu reprimir a ascensão de membros dos “ocupantes” e lobistas. Os Estados Unidos saudaram a “preocupação”, que voltou a ameaçar uma “resposta severa” com “aliados europeus” se “até mesmo outro membro das forças russas” cruzar “agressivamente” a fronteira, o complô denunciado pelo Departamento de Estado e que logo encontrou o poder de Moscou resposta indignada, como Ele pediu a Londres para “parar de espalhar bobagem” e “acabar com essas atividades provocativas”.

União Europeia: estamos nos preparando para sanções, mas não as anunciaremos imediatamente

Queremos trabalhar em estreita coordenação com nossos parceiros nas sanções: Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. No momento, continuamos a construir um forte pacote de sanções, mas nada de concreto será ratificado hoje”. Isto foi afirmado pelo Alto Representante da UE, Josep Borrell, perante o Conselho dos Negócios Estrangeiros na segunda-feira, 24 de janeiro, em Bruxelas. “Há um processo, o processo está em andamento e tudo estará pronto quando necessário, mas hoje não vamos anunciar nada”, acrescentou.

Von der Leyen, “Nova ajuda financeira da UE para a Ucrânia”

A Ucrânia é um “país livre e soberano” que “toma suas próprias decisões”. A União Europeia “está com a Ucrânia”. Isto foi afirmado pela Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, anunciando a apresentação de um pacote de ajuda a Kiev em Bruxelas. A União e as suas instituições financeiras “desde 2014 até hoje – como continua – destinaram mais de 17 mil milhões de dólares em remessas e empréstimos ao país. Por isso, anuncio hoje um novo pacote de assistência financeira ao país, constituído por empréstimos de emergência e transferências ».