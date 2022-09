Relatório parlamentar apresentado na França sobre a indústria pornográfica

Senado francês Pé Relatório sobre pornografia em que o abuso sexual e físico na indústria pornográfica é considerado “sistemático”: O objetivo do relatório, conforme declarado durante a conferência de imprensa da apresentação, é denunciar “a indústria pornográfica que gera violência sistemática contra as mulheres e exigir que o combate à violência pornográfica e suas consequências se torne uma prioridade “política”. Portanto, é necessária uma maior regulamentação da produção de vídeos e aplicação das leis já em vigor.

o Relatório Foi elaborado por Lawrence Rossignol, vice-presidente do Senado Socialista, juntamente com outros três senadores que integram a delegação dos Direitos da Mulher e da Igualdade. Tem quase 200 páginas e é o produto de seis meses de pesquisa e dezenas de horas de audiências durante as quais mais de 50 profissionais da indústria, ativistas dos direitos das mulheres e vítimas foram ouvidos. Esta é a primeira vez que as instituições trabalham neste tema, explicou Rossignol, pois não havia, de fato, “bibliografia institucional, nenhuma relação, nada”. Para Rossignol, o desinteresse pelo tema não é acidental: “A resistência dos homens em tornar essas questões políticas é muito forte”.

O relatório deixa claro que na indústria pornográfica atual não é mais possível distinguir entre os chamados setores amador e profissional. Episódios de aliciamento e posterior exploração de mulheres jovens são muito frequentes. Essas mulheres são então pagas para assinar contratos de transferência ilimitada de direitos de imagem: “Para remover um vídeo carregado em um de seus sites, os produtores geralmente esperam 3.000-5.000 euros” dessas mesmas mulheres, “o que é mais de dez vezes os salários que obteve por uma cena filmada. Uma vez online, é quase impossível remover os vídeos, o que impede que as mulheres fotografadas exerçam seu direito de serem esquecidas.”

No relatório, que apresenta muitos dados sobre a indústria pornográfica francesa, argumentou-se que tanto a quantidade de conteúdo pornográfico acessível a todos quanto sua “natureza especial” contribuíram para banalizar atos sexuais violentos contra mulheres. O abuso sexual, físico e verbal na pornografia é sistemático.” E novamente: “O texto do estupro e da excitação sexual na violência sexual faz parte do sistema de dominação e violência contra a mulher”, escreveram os palestrantes, que citaram vários estudos que mostram que essas práticas abusivas são responsáveis ​​por 90% do tempo.Cem pornografia é consumida na Internet.

“Cenas em que um homem, muitas vezes vários homens, comete agressão física e sexual a mulheres se tornaram a norma”, disse Annick Billon, coautora do relatório. Ele explica: “A pornografia ética existe, mas é 0,001% do mercado, e não é isso que os consumidores estão procurando”.

Na França, a Arcom, o regulador francês de comunicações audiovisuais e digitais, calculou que 19,3 milhões de pessoas (um terço dos usuários da Internet) assistem pornografia na Internet e que os menores representam 12% dessa audiência. “Dois terços das crianças menores de 15 anos e um terço das crianças menores de 12 anos já foram expostos, voluntária ou involuntariamente, à pornografia. Quase um terço das crianças menores de 15 anos visitam um site pornô pelo menos uma vez por ano. mês”, afirma o relatório, ressaltando as profundas consequências que essa exposição pode ter na representação de gênero e mulheres.

A relação decorre de duas grandes investigações judiciais sobre abusos no mundo da pornografia amadora francesa.

A primeira, em outubro de 2020, levou à identificação de mais de 60 vítimas, das quais pelo menos 53 compareceram como partes civis, e à condenação de doze pessoas por estupro coletivo, tráfico de pessoas, exploração na prostituição, lavagem de dinheiro e abuso de vulnerabilidade. o mundo ele escreveu Que na terça-feira 27 de setembro, no âmbito da mesma investigação, mais quatro pessoas foram presas. Outra investigação judicial, a partir de julho de 2020, diz respeito ao fundador do site pornô Jacquie & Michel, Michel Piron. Perón e outras três pessoas foram, em junho, indiciadas por tráfico de pessoas e estupro com atos de tortura e brutalidade.

O relatório do Senado também contém 23 recomendações para implementar as leis existentes e introduzir novos regulamentos. Entre outras coisas, pedimos o fortalecimento dos poderes da Arcom para denunciar e punir sites que violam as regras, fortalecer os sistemas de controle de idade dos usuários e tornar mais fácil para as pessoas se inscreverem em vídeos caseiros, para que esses mesmos vídeos sejam retirados. As conclusões do relatório também questionam se é razoável “continuar a tolerar a existência de uma indústria que gera tanta violência e abuso de mulheres (…), o que pode ter sérias consequências para a construção da identidade de gênero de um público jovem” . A última recomendação é “Educar, educar, educar”.