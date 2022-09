O impacto ambiental dos vazamentos de gás do Nord Stream. Alemanha: 300.000 toneladas de gás metano vazaram na atmosfera

Depois de declarações iniciais um tanto tranquilizadoras, a questão dos efeitos ambientais da Três vazamentos em gasodutos Nord Stream Assume conotações perturbadoras. Na medida em que se fala de um possível desastre. A Dinamarca estimou que os vazamentos poderiam liberar tanto gás na atmosfera quanto o país produziria em um ano inteiro. A Alemanha, por outro lado, calculou aproximadamente que 300 mil toneladas de metano Já acabou na atmosfera. O metano tem uma energia de aquecimento de 84 vezes a do dióxido de carbono durante seus primeiros 20 anos na atmosfera, mas decai rapidamente depois disso. Ao avaliar o impacto climático das liberações de metano, os cientistas normalmente convertem metano em equivalente de dióxido de carbono usando um potencial fator de aquecimento global. 20 anos Ou eles poderiam dobrar o gás através do potencial de aquecimento global de 100 anos. Alemanha, usando o fator de conversão 100 anosalegou que as perdas Equivalente a aproximadamente 1% das emissões Anuário total para o país. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente alemão, as emissões de metano representam uma séria ameaça ao clima, mas são relativas Não muito perigoso para o ecossistema marinho.

“De acordo com nossos cálculos preliminares, o impacto climático potencial do derramamento de metano pode ser igual às emissões anuais 20 milhões de carros Na União Europeia”, escreveu a organização italiana Greenpeace em um tweet. Não há mecanismos de contenção para dutosentão é provável que Todo o conteúdo dos tubos (tanto cheios como com 1200 km de comprimento, assim) Fora “, As autoridades alemãs escrevem. Estimar a quantidade exata de metano liberado na atmosfera é muito difícil. A obtenção de dados precisos de água usando sistemas convencionais de satélite é complexa, pois a luz é refletida na superfície. lá Elementos de incerteza, como quanto gás está presente Nos gasodutos da época, a temperatura e a pressão captadas e o volume exato de vazamentos. Parte do gás se dissolve na água. Alguns cientistas, ao compartilhar o alarme sobre a condição Nord StreamLembre-se de quão pouco eles são comparados com as descargas de rotina que chegam todos os dias das infraestruturas de gás em todo o mundo.