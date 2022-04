Ataque em Nova York, captura de Frank James – Mundo

Nova York respira aliviada. Frank James, 62 anos, o autor do tiroteio no metrô foi preso, após uma caçada que durou mais de 24 horas e envolveu milhares de policiais. O homem foi levado em Manhattan andando pelas ruas de East Village como se nada tivesse acontecido. De acordo com uma reconstrução inicial, dois agentes o identificam bloqueando-o sem que James ofereça qualquer resistência. Ele agora é acusado de terrorismo e corre o risco de passar o resto de sua vida na prisão. No entanto, a notícia não apaga a raiva e a frustração dos cidadãos e passageiros da Big Apple. O choque do que aconteceu deixou espaço para indignação.

Muitos se perguntam como pode ter demorado tanto para pegar um homem tão perigoso em uma cidade altamente vigiada como Nova York. Pode-se perguntar, entre outras coisas, como é possível que as câmeras de vigilância da estação de metrô Sunset Park, no Brooklyn, não estivessem funcionando no dia do massacre abortado. E assim acaba na mira da opinião pública com o prefeito Eric Adams, ex-policial, que venceu a eleição prometendo que Nova York seria mais segura, a começar pelo metrô, a espinha dorsal do transporte público da capital. Forçado ao isolamento devido à Covid, Adams está nestas horas afirmando seu firme compromisso contra a onda de violência na cidade e presumivelmente introduzindo sistemas semelhantes a detectores de metal para controlar as entradas das estações de metrô, para garantir que ninguém possa entrar com uma arma.

No entanto, essa premissa não parece atender adequadamente à crescente necessidade de segurança, com o histórico metroviário cenário de dezenas de ocorrências criminais desde o início do ano. Em seguida, o prefeito garantiu uma maior presença policial e confirmou que queria combater o fenômeno dos moradores de rua usando os vagões do metrô como abrigo. Iniciativas que até agora não alcançaram os resultados desejados e que causaram uma enxurrada de polêmicas contra um governo considerado incapaz de lidar com o problema. James perdeu seus rastros por mais de 24 horas e conseguiu escapar de um formidável grupo de tropas mobilizadas para capturá-lo. Enquanto alguns dos feridos já deixaram o hospital, a polícia examinou o trabalho online de James e imagens de vídeo filmadas por testemunhas de pesquisa sobre o que o motivou a tentar o massacre. Os detetives trabalharam a noite toda procurando a estação de metrô Sunset Park na 36th Street, no Brooklyn, centímetro por centímetro e ouvindo todas as testemunhas. O caminhão que ele alugou na Filadélfia foi encontrado a poucos quarteirões do local do ataque. Uma pasta com balas, um machado e fogos de artifício, além de um cartão de crédito usado e chaves de caminhão foram encontrados na plataforma do metrô. A polícia disse que o homem de 62 anos andava de metrô “com a intenção de cometer atos de violência”. “Felizmente, o número de mortos não foi pior”, acrescentou a polícia, referindo-se aos 33 tiros disparados e ao fato de que a pistola, uma Glock de 9 mm comprada em Ohio, não funcionou. Em alguns vídeos postados nas redes sociais, James indica seu desejo de violência e assassinato mesmo não querendo acabar na prisão. Ele postou fotos de armas de fogo e se descreveu como alguém com problemas psicológicos relacionados ao TEPT. Em uma das passagens o homem fala de si mesmo como um “profeta da perdição”. Havia uma recompensa de US $ 50.000 por informações que pudessem levar à sua prisão.