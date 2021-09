Liberais vencem eleições sem maioria Corriere.it

a partir de Sarah Gandolfi

O primeiro-ministro garantiu um terceiro mandato histórico com uma votação antecipada, mas sem recuperar a maioria parlamentar que procurava. Do mandato claro dos eleitores para combater a pandemia ‘

Uma aposta perdida, mesmo que a “reversão” seja pelo menos evitada. No Canadá ainda está no poder É justin trudeau Do Partido Liberal (Social-Democrata) que, no entanto Não consegue a maioria desejada: De acordo com o resultado da semifinal, ele conseguiu 158 cadeiras, ele precisava de 170 para governar sozinho. Em agosto, ele convocou eleições antecipadas e desafiou a votação para sair do A fragilidade do executivo. Não teve sucesso. E Passei um tweet agridoce: “Obrigado, Canadá, por depositar seu voto, por colocar sua confiança na equipe Liberal, por escolher um futuro melhor. Estamos prestes a encerrar a luta contra a Covid. E vamos levar o Canadá adiante. Todos.”

depois, depois Emocionante noite de espera E incompleto (ainda há um milhão de votos do exterior), a mídia canadense confirmou que ao final de uma cáustica campanha eleitoral que custou C $ 610 milhões (a mais cara de todos os tempos em um país norte-americano) Trudeau, em seu terceiro mandato, ainda tem que aceitar um governo minoritárioApoiado do exterior por uma série de pequenos partidos. O status quo foi fortalecido no Parlamento. Analistas e opinião pública agora estão se perguntando Por que o ex-garotinho tentou o milagre da política nacional para jogar No meio da quarta onda de Covid-19. READ O discurso de Xi Jinping ameaça a segurança global

Seu concorrente mais diretoA conservadora Erin O’Toole (119 cadeiras) deixou claro que deseja permanecer a líder da oposição para desafiar o governo Trudeau. Ele perdeu (se os resultados forem confirmados) duas cadeiras e ele foi Acusado de “hesitar” em alguns casosComo o imposto sobre o carbono, ele foi primeiro rejeitado e depois aceito em sua plataforma eleitoral. Confirmou a ocupação do bloco Quebec, província autônoma de língua francesa, com 34 assentos.

Também uma aposta perdida para o líder carismático do Novo Partido Democrata, Sikh Jagmeet Singh, que se tornou o protagonista nas primeiras páginas dos jornais e capas de revistas de seu show radical e turbantes multicoloridos. Singh focado na juventude: “Eles serão decisivos” enfatizou a dança em seus vídeos muito populares no TikTok. Só conseguiu superar parcialmente a apatia política, de acordo com as primeiras análises pós-votação. Ele pára em 25 cadeiras, apenas uma a mais do que na eleição anterior, embora ele continuasse sendo um peão importante na propriedade do governo.

facto, Os resultados da votação de ontem parecem ter sido há dois anos. O Canadá restaura a confiança em Trudeau, mas agora certamente pedirá a ele que leve essas coisas em consideração Poucas eleições úteis em um momento histórico turbulento Onde a epidemia, uma recuperação econômica extenuante e racismo anti-China se misturam em um país que pode perder sua catarro natural.