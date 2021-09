Um cliente é convidado a usar uma máscara e leva um tiro na cabeça: ele morreu aos vinte anos

Ele levou um tiro na cabeça porque pediu a um cliente que usasse uma máscara. Aconteceu em um posto de gasolina na cidade de Idar-Oberstein, no oeste da Alemanha, onde um homem de 49 anos matou um caixa de 20 anos que não queria lhe vender cerveja porque se recusou a cobrir o nariz e a boca. .

Preso, o homem confessou, anunciou Kay Foreman, o promotor de Trier. O homem de 49 anos disse que se sentiu pressionado pela situação de pandemia. Ele se sentiu preso e “não vê outra maneira” do que fazer um trabalho exemplar. O procurador disse que a vítima parecia-lhe “responsável por toda a situação, pois exigia respeito pelas regras”.

De acordo com os investigadores, o homem de 49 anos entrou no posto de gasolina na noite de sábado e apareceu no caixa com uma lata de seis cervejas. Mas o caixa se recusou a atendê-lo porque ele não estava usando máscara. O homem saiu, mas voltou uma hora depois, desta vez com o nariz e a boca cobertos. Quando se tratou de pagar a cerveja, seu rosto foi mais uma vez revelado. O jovem de 20 anos pediu-lhe para colocar a máscara novamente e ele o matou com uma bala na cabeça. Então o homem foi preso ontem de manhã.