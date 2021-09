Quem possui pomares e jardins sabe que as plantas e os espaços verdes requerem cuidados e manutenção constantes. Porém, a satisfação de ter um verde invejável não tem preço.

Plantas e flores precisam de cuidados para sempre crescerem saudáveis ​​e prósperas. Explicamos em um artigo anterior Como cuidar das rosas em setembro para torná-las luxuosas no inverno e florescer na primavera.

Hoje queremos explicar quais plantas podar em outubro e por que é necessário fazer isso. Na verdade, podemos podar essas quatro plantas e flores até outubro para evitar doenças e pragas perigosas.

A poda das plantas melhora o seu crescimento. Desta forma, incentivamos nossas plantas a produzir mais flores e frutos, direcionando toda a sua energia para eles.

Além disso, a poda permite prevenir doenças e pragas, mantendo a saúde das plantas. Na verdade, se cuidarmos bem de nossas plantas, as expomos menos a doenças.

A primeira categoria de plantas podadas em outubro são as perenes herbáceas. Essas plantas morrerão no inverno se não intervirmos agora.

Assim, nos livramos de caules mortos, folhas e caules soltos, especialmente se encontrarmos vestígios de mofo, fungo ou manchas. Cortamos plantas perenes herbáceas no nível do solo para mantê-las saudáveis.

Este é o momento de agir porque a poda precoce pode matar qualquer floração tardia. Em vez disso, obtemos uma segunda floração.

Finalmente, vamos lembrar de proteger o solo das plantas herbáceas perenes cobrindo o solo com palha. Desta forma, manteremos o solo úmido e ao mesmo tempo protegeremos as plantas do ataque de pragas.

meus vizinhos

Gerânios são plantas que não requerem intervenções radicais de abril a outubro. Apesar disso, o aumento da umidade no outono favorece a podridão dos pedais. Portanto, com o advento do outono, devemos nos livrar das folhas, flores secas e cachos na base. A poda dos gerânios permitirá que a planta conserve energia.

É importante preparar a planta para o descanso e protegê-la nos meses mais frios. Se vivemos em lugares onde os invernos são amenos, podemos deixá-los ao ar livre. Por outro lado, se chegar um inverno rigoroso, teremos necessariamente que colocar a planta em um abrigo e expô-la ao sul.

Videira americana

A videira americana deve ser podada antes do inverno para fortalecer a planta. Sendo uma trepadeira, iremos determinar a sua forma e extensão. Além disso, esse processo o protegerá de pulgões, ácaros e ozorirenko. A este respeito, revelamos em um artigo anterior 2 remédios naturais eficazes e 1 dica que salvará nossas plantas de um inseto muito prejudicial.

Podemos podar vinhas americanas cortando caules que tentam invadir portas, janelas, telhados e sarjetas. Dessa forma, também podemos nos livrar de quaisquer galhos sobrepostos e emaranhados.

Dalia

Nós diluímos a dália antes do inverno para acompanhá-la ao conforto de sua planta e protegê-la de doenças fúngicas, comooídio.

Em setembro, começamos a encurtar gradualmente os galhos até que atinjam o nível do solo em dezembro. Deixamos os galhos a não mais de 10 cm do solo. Por fim, extraímos o tubérculo e o armazenamos longe da geada.