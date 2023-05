Ucrânia Rússia, notícias de guerra hoje, 29 de maio

O presente dos russos para o aniversário de Kiev em 1541 foi “o maior ataque de drones à capital desde o início da invasão”: 36 testemunhas foram lançadas sobre a cidade durante uma longa noite de alertas de ataque aéreo que durou quase cinco horas, com bombardeios para o 14ª vez em maio mantendo os ucranianos até o amanhecer em Kiev, que comemora sua fundação. Destroços de drones derrubados mataram uma pessoa, um homem de 41 anos, feriram duas pessoas e causaram estragos e incêndios em três bairros da capital. Mas Kiev resiste: em sua história “presenciou muitas atrocidades cometidas pelos invasores. Ela sobreviveu a todos eles e sobreviverá a todos eles. Nenhum deles estará aqui”, confirmou o presidente ucraniano Zelensky, convencido de que seu país “porá fim à história da tirania de Moscou”, que “não será salva por uma testemunha”. Os espíritos da capital, apesar do medo dos ataques, se reuniram e permaneceram nas varandas à noite aplaudindo o presidente russo Vladimir Putin e declarando “Glória à defesa aérea”. Em vez de descer para os bunkers em busca de abrigo dos mísseis.

Em toda a Ucrânia, canhões antiaéreos conseguiram abater 58 dos 59 drones “fabricados no Irã” disparados contra o país em várias ondas. “Vocês são nossos heróis”, disse o presidente ucraniano Zelensky, dirigindo-se às “forças de defesa aérea” que “salvam vidas derrubando aviões e mísseis inimigos” e “socorristas que participam da eliminação das consequências dos ataques”. Mas, apesar de seu trabalho, os ataques russos conseguiram atingir Zhytomyr no oeste da Ucrânia e Nikopol na região leste de Dnepropetrovsk, destruindo casas e prédios e danificando gasodutos e linhas de energia, sem vítimas. Dois civis foram mortos em um bombardeio na região de Kharkov. Enquanto isso, o número de mortos no ataque a um hospital psiquiátrico e clínica veterinária em Dnipro em 26 de maio subiu para quatro, com a descoberta dos restos mortais dos três desaparecidos.

A Ucrânia lembra que precisa de caças, mas Moscou responde que o Ocidente está “brincando com fogo” com os caças, segundo o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que falou de uma “escalada inaceitável” com planos de enviar F-16 para Kiev.

As tensões chegaram ao auge e o 459º dia desde o início da invasão terminou novamente sem um vislumbre de paz. com blocos cada vez mais conflitantes. “Nós, poloneses, somos refugiados na União Européia e, se não estivermos lá, a guerra continuará também na Polônia”, disse Lech Walesa, presidente da Polônia de 1990 a 1995 e ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1983, no Festival de Economia de Trento. .

