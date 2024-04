Memphis, Egito, Guia de viagem – SiViaggia

Mênfis É a antiga capital do Egito, uma cidade que ainda hoje nos dá uma visão tremenda da história desta terra que contém milhares de mistérios, tanto que nos permite compreender mais profundamente as suas raízes. Visitá-lo é como entrar num extraordinário museu ao ar livre, repleto de monumentos funerários, túmulos megalíticos e ruínas de templos de tirar o fôlego. Vamos descobrir juntos o que visitar nesta cidade que certamente tem uma longa história.

Memphis, informações úteis

Memphis serviu como capital de Enab-Hech, o primeiro nome do Baixo Egito, e capital do Reino Antigo desde a sua constituição, por volta de 2.700 aC, até sua dissolução em 2.200 aC, tornando-se em vez disso a capital do nome (região) de Baixo Egito.

Somente a partir dessas poucas informações sobre sua história entendemos que ele foi Um lugar de extraordinária importânciaque na verdade não é tão difícil de alcançar porque está localizado a cerca de 19 quilômetros da atual capital do Egito, Cairo, na margem oeste do rio Nilo.

É também chamado de “Equilíbrio das Duas Terras” devido à sua grande importância no que diz respeito ao movimento comercial no Delta do Nilo e à sua localização a meio caminho entre o Alto e o Baixo Egito. Segundo os estudiosos, era o país mais populoso do mundo. até 2250 AC.

O que ver em Mênfis

Temos que ser honestos: embora cheio de locais de interesse, Memphis não é o local mais bem preservado do país. Isso não significa que eles não morem aqui Algumas das antiguidades mais caras do EgitoPor esse motivo, definitivamente vale a pena uma visita. Um exemplo disso é Esfinge de MênfisO símbolo indiscutível da antiga capital e provavelmente datado de 1700 a 1400 AC.

Como muitas obras encontradas no Egito, mesmo neste caso não há informações confirmadas sobre o significado desta grandiosa obra para o homem: não contém inscrições para compreender o faraó a quem foi dedicada. Segundo alguns estudiosos, suas características faciais indicam o faraó Amenhotep II ou Hatshepsut, mas infelizmente não há certeza.

Mas o que é desprovido de mistérios é a verdade representada por esta estrutura A maior escultura de alabastro do antigo Egito: Tem mais de 8 metros de comprimento e 4 metros de altura. Estas medidas tornam-na menor que a Grande Esfinge que domina a Necrópole de Gizé, mas isso não significa que não seja uma das maiores esculturas de alabastro que sobreviveram até hoje.

Também é incomum Estátua de Ramsés II, uma enorme estátua de calcário: atinge cerca de 10 metros de altura e, embora em parte já não contenha a perna e a base original sobre a qual se apoiava, ainda se encontra em excelente estado de conservação. Atualmente ainda está localizado dentro do Museu ao Ar Livre Mit Rahina (o mesmo museu onde também repousa a Esfinge de alabastro), mas em breve será transferido para O Novo Museu Egípcio em Gizé.

o Refém morto Representa a parte mais moderna da antiga capital do Egito, mas é também um dos maiores museus ao ar livre de todo o país. Além da Esfinge e da estátua gigante de Ramsés II, aqui o visitante pode mergulhar num ambiente composto por gigantescas estátuas rochosas representando o faraó Ramsés II, painéis com inscrições hieroglíficas, colunas decoradas e muito mais. De particular interesse são os grandes leitos de pedra utilizados para a mumificação dos touros sagrados Apis.

Finalmente as ruínas de um templo Koch Ka PtahDedicado ao culto de Ptah. Foi no passado um dos templos mais importantes de Mênfis e de todo o reino, e também foi decorado com a presença de outros santuários dedicados à esposa de Ptah, Sekhmet, e ao seu filho, Nefertum.

Pirâmide de Djoser e Necrópole de Saqqara

Uma viagem a Memphis costuma ser combinada com uma visita a dois outros lugares interessantes: Pirâmide de Djoser e Necrópole de Saqqara.

Saqqara representa o maior sítio arqueológico de todo o país e um dos mais importantes historicamente: todas as principais dinastias faraônicas estão aqui representadas. Se Mênfis era de fato a capital do Império Antigo, então Saqqara foi a necrópole real pelo menos até a Terceira Dinastia – e, portanto, o local designado para o resto dos restos reais – e continuou a sê-lo por cerca de 3.000 anos após a vinda. de Gizé e Tebas.

Garantido, Saqqara é a antiga necrópole de Memphis Abrange uma área de 7 quilômetros no Deserto Ocidental, acima da área cultivada no Vale do Nilo. Os faraós do Império Antigo foram colocados dentro das 11 grandes pirâmides, enquanto seus súditos foram enterrados nas centenas de tumbas menores que sempre são encontradas nesta área. Particularmente interessante é SerapeuOu a câmara funerária subterrânea dedicada ao touro Apis.

Entre as pirâmides mais impressionantes está, sem dúvida, a Pirâmide de Djoser, verdadeiramente única por ser feita de degraus e por ser a mais antiga do Egito: foi erguida por Imhotep, o primeiro arquiteto conhecido na história, para sepultamento. Djoser, governante da Terceira Dinastia.

Construído em 2.630 a.C., tem 140 metros de comprimento, 118 metros de largura e 60 metros de altura, e apresenta pequenos blocos de calcário e seis terraços decrescentes construídos uns sobre os outros. Porém, é bom saber que, ao contrário das Pirâmides de Gizé, não é permitido visitar o interior da Pirâmide de Djoser.

Durante uma viagem ao Egipto, a cidade de Memphis é muitas vezes esquecida, mas a verdade é que oferece um vislumbre histórico verdadeiramente interessante e importante para quem quer compreender mais profundamente as origens antigas (e fascinantes) deste país.