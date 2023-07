Donna nada na água fria, antes que o impensável aconteça: todos ficam surpresos

Nade em água fria e o que acontece a seguir surpreende a todos. Vamos ver o que é e onde aconteceu.

Um caso estranho deixou os próprios médicos que o trataram perplexos. É sobre uma mulher e um pequeno acidente que aconteceu nas últimas semanas. A situação já voltou ao normal, porém também tem sido comentada nos sites do setor, por questões de privacidade. Você sabe o que é isso? Vamos descobrir juntos.

Ele nada em água fria, logo após algo estranho e incrível acontecer

Embora a ciência tente diariamente responder a todas as questões intrigantes, principalmente quando se trata de saúde, pode acontecer que haja limites.

Situações podem não ter sido relatadas na literatura, deixando os próprios cientistas atônitos, que provavelmente precisam de tempo para entender o que está acontecendo e encontrar uma resposta condizente com o que sabem.

Como a história de hoje estrelada por uma britânica que nada em água fria e sofre um acidente inesperado. A notícia causou tanto rebuliço que foi captada Do site especializado “Relatórios de Situação”Quem coleta notícias médicas.

O que exatamente aconteceu? Bem, esta senhora de 70 anos foi imersa em água fria, Quando ele começou a sentir sintomas alarmantes. A temperatura da água parecia estar girando em torno de 13 graus, o que a fez ofegar, sua respiração de repente acelerar. Também tremores instantâneos, perda de equilíbrio, fraqueza muscular e perda de orientação.

Ainda mais perturbador é a sensação de paralisia do lado direito do corpo. Mas o que restou da intervenção para salvá-lo foi um estado de estupor geral e, acima de tudo, Amnésia que durou oito horas!

Em geral, parece que esta senhora permaneceu imersa nesta água por não mais de 30 minutos. No momento do resgate ficou evidente que ele se encontrava em leve estado de hipotermia, com temperatura basal de 34 graus. Após a imediata recuperação e restauração da condição física normal, o único sintoma remanescente foi justamente a perda de memória.As primeiras suposições feitas pelos médicos, pensando também nos sintomas que a senhora acusava, fizeram pensar imediatamente em um derrame.

No entanto, os testes foram feitos imediatamente, embora tenham sido relatadas alterações nos vasos sanguíneos, possivelmente devido ao choque térmico. Isso levou à exclusão de danos neurológicos e outras doenças semelhantes.

Amnésia temporária que chocou especialistas

Então eu permaneci responsável por esta situação, apenas um caso de hipotermia. A temperatura muito fria da água provocara na mulher um distúrbio perceptivo, que se manifestou por meio desse esquecimento fugaz. Esse tipo de comportamento geralmente volta ao normal dentro de duas a oito horas.

A perda de memória é frequentemente associada a um Ligeira diminuição das funções cognitivas normais. Assim, os médicos que intervieram só puderam esperar e tratar o paciente com um remédio à base de ácido acetilsalicílico e, consequentemente, aspirina comum.

Para poder voltar para casa, a mulher teve que esperar dois dias. Demorou muito para tranquilizar os médicos, que preferiram mantê-la em observação. Tudo voltou ao normal, embora eu não saiba explicar exatamente o que aconteceu.

No entanto, esse fenômeno é conhecido como Amnésia global transitória. As pessoas que a têm perdem repentina e temporariamente a capacidade de formar memórias, bem como de lembrar os eventos que as causaram. As causas ainda são desconhecidas, e geralmente ocorre após um evento traumático. Os especialistas tendem a identificar o consumo excessivo de álcool ou drogas como causa contribuinte.

O diagnóstico só ocorre por meio de ressonância magnética, exames de sangue e urina e normalmente, como no caso da mulher de nossa história, ela não é tratada de outra forma que não seja a espera. De acordo com a literatura relevante, Essa perda de memória afeta pessoas entre 50 e 70 anos. Raramente afeta pessoas com menos de 40 anos.