Show a favor do aborto – Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsena, correspondente em Washington

O democrata foi preso junto com 34 pessoas, incluindo 17 deputados. Iniciativa de desobediência civil contra a recente decisão da Suprema Corte dos EUA

Um choque para a política americana. mas o Maioria democrática Quem controla os dois poderes do Congresso é incapaz de abordar a lei. Não há números para decifrarobstrução republicana no Senado. Depois disso, a ala mais extremista do partido decidiu dar destaque ao protesto, até mesmo à provocação. Para movimentar a iniciativa foram as quatro estrelas do chamado Esquadrão, o Esquadrão. Além de Ocasio-Cortez, aqui estou.Lahan Omar e Ayana Presley e Rashida Tlaib. O grupo também inclui deputados de longa data, como Califórnia Jackie Spear. Eles saíram no meio da tarde de colina do Capitólio, Uma marcha e slogans entoados com ativistas: Não vamos recuar.