Lavrov: ‘Os objetivos da operação vão além do Donbass’

Os “objetivos geográficos” da invasão russa da Ucrânia mudaram e agora vão além do Donbass. Isso foi afirmado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, especificando em entrevista à mídia russa que as forças de Moscou pretendem “libertar” Kherson, Zaporizhia e várias outras regiões. “Quando houve uma reunião de negociadores em Istambul, havia geografia e nossa disponibilidade para aceitar a proposta ucraniana com base na geografia do final de março. Hoje, a geografia é diferente. Não é apenas a República Democrática do Congo e Lpr (as autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Luhansk, que compõem o Donbass), são”, disse Lavrov. Também a região de Kherson, a região de Zaporizhzhya e várias outras regiões. ”

Em seguida, o chefe da diplomacia russa ameaçou que, se o Ocidente fornecer armas de longo alcance a Kyiv, “os objetivos da operação especial na Ucrânia mudarão ainda mais”, enfatizando que a “desnazificação” e o “desarmamento” da Ucrânia ainda são importantes . o exército russo. Os Estados Unidos e o Reino Unido querem empurrar a Rússia contra a Europa. Isso foi confirmado pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em uma entrevista à mídia russa na qual ele acusou o Ocidente de não permitir que o governo de Kyiv dê “passos construtivos em direção à paz”.

“Nossos colegas americanos, nossos colegas britânicos, com o apoio ativo dos alemães, poloneses e representantes dos países bálticos, querem realmente transformar esse conflito em uma guerra real e colocar a Rússia contra os países europeus”, disse Lavrov. Iniciativa Saxônica”.