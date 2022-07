Ele foi morto em confronto com a polícia

Terror na França: um jovem de 22 anos está armado com Pistola E a catana Ele matou 5 membros de sua família com golpes Pistola E a catana.

Matar membros da família com armas e grampos

A tragédia ocorreu na cidade de Dover, perto dos Alpes e a poucos quilômetros de Lyon, no leste da França.

Atualmente, a polícia e outras autoridades locais não revelaram a identidade das vítimas e do assassino.

Fonte da imagem: iSTOCK

Jovem de 22 anos matou 5 membros da família com um rifle e uma katana

De acordo com as primeiras reconstruções, um rapaz de 22 anos que trabalhava em um restaurante de fast food exterminou 5 membros de sua família.

As vítimas, segundo a “AFP”, serão o pai, a sogra, a irmã de 17 anos e os filhos do companheiro do pai: a meia-irmã de 15 anos e a filha de 5 anos. irmã de um ano. – Meio irmão.

As causas do massacre louco ainda não são conhecidas.

intervenção policial

A história já foi confirmada limusine cristão prefeito de Dover, que também mencionou que o agressor seria posteriormente A polícia o matou.

Na verdade, agentes invadiram sua casa onde o jovem havia se barricado.

Antes do início do ataque, o Grupo de Intervenção da Gendarmerie Nationale (GIGN) – uma unidade tática de elite da polícia francesa da Gendarmerie Nationale – tentou manter uma conversa com o jovem de 22 anos durante toda a noite, até o primeiro amanhecer quando ele irrompeu. abaixo da porta.

O menino estava resistindo, então os agentes do GIGN abririam fogo, matando-o.

Da matriz étnica às rixas familiares

Nessas horas, os detetives capturam toda a área cercada para realizar as pesquisas necessárias e reconstruir a história horrível desde o início.

A imprensa local, num primeiro momento, falou sobre o massacre matriz elementarMas desde os primeiros rumores parece que as origens do massacre estão nas tensões familiares em curso.

