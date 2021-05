Mesma vacina, mas você não pode entrar: aparece com listras amarelas

Quando você é de San Marino, pode entrar na Itália sem problemas e graças à vacinação abrangente com a vacina russa Sputnik, o mesmo destino não se limita aos que vêm de Rússia: Aqueles que viajam de Moscou, São Petersburgo ou outros lugares nas infinitas terras russas terão que mostrar um certificado de esfregaço molecular negativo que foi obtido nas últimas 48 horas, mas estão, em qualquer caso, sujeitos a um isolamento de crédito de 10 dias.

Quebra-cabeça russo

Foi um leitor do Giornale, que mora na Rússia, que apontou esta peculiaridade: se quisesse voltar para a Itália, só o poderia fazer com grande dificuldade, ao contrário do que acontece no pequeno país dentro dos territórios italianos. Documentamos o que foi relatado. “Viagem seguraO nosso leitor tem razão e explicamos porquê: a actual legislação italiana que rege as chegadas do estrangeiro está em vigor de 16 de maio a 31 de julho e apresenta cinco listas de países aos quais se aplicam diferentes medidas.Elenco “aApenas uma porção San Marino E a Cidade do Vaticano que “ Por enquanto, não há restrições de viagem “Isso significa que os residentes de San Marino podem circular livremente na Itália sem mostrar nenhum certificado ou mancha. Por outro lado, a lista B inclui.” Países e territórios com baixo risco de epidemia a serem identificados, entre os indicados na Lista C, por despacho aprovado nos termos do artigo 49.º, n.º 2, do Decreto do Primeiro-Ministro de 2 de março de 2021. Atualmente, nenhum país foi incluído neste Lista “

Por que a Rússia não aparece?

Vamos ver quais países estão emLista c“O mistério se aprofunda: 35 países no continente europeu, quase todos, mas a Rússia não está presente: até onde sabemos, a situação epidemiológica nos territórios russos está sob controle em uma média de 10.000 casos por dia, mais ou menos do que o número na Itália. Da Áustria à Noruega, passando por Chipre e Andorra. Permite movimentos sem a necessidade de propulsão A única coisa que você terá que disponibilizar é um esfregaço molecular negativo ou um esfregaço antigênico colhido nas últimas 48 horas. Somente se você não puder fornecer essa certificação, somente neste caso você terá que passar por um processo de isolamento de crédito de 10 dias e um molecular ou procedimento de teste Antígeno no final desse período, mas na Rússia em geral onde ela está? Indo verLista “Dr.“Lemos que aqueles que vêm da Austrália, Canadá, Japão, Nova Zelândia, República da Coréia, Ruanda, Cingapura, Estados Unidos e Tailândia,” De acordo com a lei italiana, viagens de / para esses países são permitidas sem a necessidade de um pagador (sujeito a quaisquer restrições impostas na Itália a nível regional) “

Julgamento desigual: possíveis causas

Tudo o que resta éElenco “E“, onde está” Resto do mundo, ou seja, todos os estados e territórios não mencionados explicitamente nas outras listas “Portanto, a Rússia se enquadra nesta lista com mais limitações. “Viajar de / para o resto do mundo só é permitido na presença Farinha de trigo Motivos, como: motivos de trabalho, saúde ou estudos, urgência absoluta, retorno ao lar, ao lar ou à residência. Portanto, não é permitido viajar com a finalidade de turismo O nosso leitor, assim como os cidadãos russos e italianos residentes na Rússia, não devem apenas ter um motivo comprovado, mas em caso de partida, devem apresentar um teste negativo realizado nas últimas 72 horas e Em qualquer caso, sujeito a isolamento de crédito e monitoramento de saúde “

Por que esta discrepância Terapia Se a vacina russa usada em San Marino, Sputnik V, também for (obviamente) usada na Rússia? Talvez de uma forma muito simplificada, porque San Marino fica na Itália e o governo não trata os residentes como quem precisa de três horas de vôo para chegar ao nosso país; Ou porque São Marinho é uma comunidade pequena, já protegida com a vacina, tanto que já começou o “turismo de vacinação” para quem vem de fora (não para os italianos) que inclui pacote hotel + vacina. Em todo caso, nossas hipóteses são apenas hipóteses: enquanto o ministério italiano não justificar a opção de excluir a Rússia dos países seguros, o mistério se aprofunda.