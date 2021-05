Tel Aviv e Gaza entram em confronto novamente: Israel destrói a única fábrica Covid na Faixa. Di Maio: Sem mísseis, mas a resposta é proporcional

Foi outra noite de luta entre Israel e Gaza. Continue a lançar Foguetes Da fita e não diminui Ataques aéreos O estado judeu ocupa os principais edifícios da cidade no enclave palestino. Assim, o número de vítimas aumenta com outras Dois israelenses mortos Atingido pela recente onda de mísseis da Faixa e O número de palestinos mortos sobe para 213. O primeiro também foi gravado Tensões no eixo de Tel Aviv e Washington: Renovação do apoio americano ao “direito de Israel de se defender”, Ontem, Secretário de Estado, Anthony BlinkenNa verdade, ele pediu ao governo de Netanyahu que fornecesse Justificativas para invadir a torre de evacuaçãoOnde existem redações de diversos meios de comunicação nacionais e internacionais. Algumas fontes dizem que é um episódio que criou uma certa coisa problemas financeiros Entre os dois aliados históricos. Tanto que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, Gregory MixEle quer enviar uma carta à Casa Branca solicitando que Adiando a venda de armas para Israel $ 735 milhões revelados pelo The Washington Post. Embora seja notícia esta noite que as bombas Estado judeu Eles também acertaram o único Laboratório Covid-19 De todo o setor e, portanto, não podendo mais realizar exames de rastreamento. “Condenamos o lançamento indiscriminado de foguetes de Gaza. Isso é inaceitável e deve ser interrompido. Também é inaceitável questionar o direito de existência de Israel. O ministro das Relações Exteriores acrescentou que a resposta militar israelense deve ser proporcional e objetivar a prevenção de novas baixas civis.” Luigi Di MaioNa reunião extraordinária da União Europeia para o Médio Oriente.

Hostilidades: 90 foguetes foram lançados da Faixa durante a noite, e Israel continua a demolir edifícios

Os confrontos continuaram inabaláveis ​​e a situação continuou como na segunda e terça à noite. De Gaza, de acordo com o porta-voz militar israelense, Heday ZilbermannForam lançados 90 foguetes, além dos lançados nos últimos dias, elevando o número total para 3.440 desde o início da violência. No entanto, 90% deles foram interceptados pelo sistema de defesa Cúpula de ferro. A resposta de Israel veio do poder aéreo que afirma ter destruído outros 15 quilômetros de túneis No subsolo ao norte da faixa. 65 alvos foram atingidos em novos ataques no bairro de Al-Rimal na Cidade de Gaza. E o exército repetiu Hamas Coloque objetivos militares em áreas densamente povoadas de civis.

Até agora, os ataques israelenses ocorreram 213 vítimas civis, incluindo 61 crianças, Embora Tel Aviv afirme ter neutralizado “mais de 150 terroristas, mais de 120 do Hamas e mais de 25 do Jihad islâmicaNo entanto, um dos ataques israelenses foi destruído Clínica Rimal, No centro de Gaza, o único laboratório Covid-19 em toda a faixa que agora não pode mais realizar testes de triagem, escreveu a Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em um tweet. “Os ataques israelenses minam os esforços do Ministério da Saúde para enfrentar a epidemia de Covid e não permitem que pessoas infectadas com o novo vírus Corona”. Vírus Corona E continuar a campanha de vacinação. ” Ashraf al-QodraPorta-voz do ministério. Antes da escalada militar, as autoridades de Gaza estavam perto de 1.600 testes Covid por dia, com uma das taxas mais altas de positividade do mundo (28%) e hospitais sobrecarregados com o número de pacientes.

Enquanto isso, novos confrontos eclodiram entre a população palestina Sheikh Jarrah, Vizinhança Jerusalém Afetados pelos próximos confiscos de colonos israelenses e da Polícia do Estado Judaico. para mim The Times of IsraelCentenas de palestinos foram rejeitados pela polícia Portão de DamascoUma das principais entradas da cidade velha. Alguns dispararam Granadas stordenti E os agentes estão tentando controlar a situação.

O bombardeio da torre de evacuação: América pede explicações

As críticas à estratégia de Israel de bombardear edifícios no centro de Gaza aumentaram apósIdf O alvo foi a torre de mídia do enclave palestino, onde há redações de jornais importantes como Agência de notíciasE a Al Jazeera E outros. A escolha “coloca o Estado de Israel em uma posição desconfortável em relação aos Estados Unidos”, admitiram fontes israelenses citadas. Rádio Militar. Ontem, o ministro das Relações Exteriores, Anthony Blinken, disse que perguntou a Israel, que informa que o Hamas está usando o prédio como sede de inteligência, As justificativas para o ataqueAcrescentando que não viu pessoalmente evidências da existência da organização extremista na torre de mídia.

Sally Busby, Diretor Pai, Perguntado “Investigação independente Sobre o ataque ao prédio, acrescenta que a Agência Histórica teve escritórios no prédio por 15 anos e que não foi informada ou tinha qualquer indicação de que o Hamas pudesse ter um escritório no prédio. Não estamos tomando partido neste conflito. Ouvimos os israelenses dizerem que têm evidências, e não sabemos quais são essas evidências – disse ele – acreditamos que, nesta fase, é apropriado dar uma olhada independente no que aconteceu ontem e conduzir uma investigação independente . “

Líbano e Hezbollah apoiam a Palestina

As manifestações continuaram, o que também gerou tensões na fronteira nas proximidades Líbano. Hoje a festa xiita Hizb allah Organizou um protesto em apoio ao centro do povo palestino BeiruteEm frente ao parque com o nome de Samir Kassir, um intelectual libanês que foi morto no ataque de 2005 por causa de suas posições de regime anti-Síria aliadas ao Hezbollah. Mas as iniciativas promovidas por diferentes sindicatos e grupos políticos serão diferentes SidonE a Lançar, No sul do país, e em diferentes campo de refugiados Palestinos Muito difundido no Líbano. Uma marcha de solidariedade é planejada a partir de um acampamento Mar EliasEm Beirute em direção ao centro da cidade.