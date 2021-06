“Se surgirem casos de variantes, coloque em quarentena aqueles que vêm da Grã-Bretanha. Perto da família Camilla» – Corriere.it

O primeiro-ministro Mario Draghi deu uma longa conferência de imprensa no final do G7 na Cornualha. Muitos temas foram abordados, desde a política externa à campanha de vacinação da COVID. Abaixo estão algumas das posições expressas pelo Primeiro-Ministro. Medo de divergências delta na Grã-Bretanha Enfrentando um aumento nos casos de coronavírus na Grã-Bretanha – onde? Delta variável ou spreads “indianos” Especialmente entre os não vacinados e os vacinados com uma única dose – o primeiro-ministro disse “estamos eliminando qualquer um que entre na Itália. Se as infecções começarem a aumentar novamente, também teremos que entrar novamente em quarentena para as pessoas que vêm da Inglaterra: mas nós ainda não estão lá. ”Na segunda-feira, Boris Johnson pode anunciar o adiamento da reabertura planejada, justamente pelo que se configurou, segundo alguns especialistas, como um novo pico de infecção.

Camila Caneba morre Draghi também falou sobre Camila Caneba morre, a rapariga que desapareceu em Génova aos 18 anos devido a um raro coágulo que pode estar relacionado com a vacinação, que ocorreu com a AstraZeneca durante a vacinação do “Dia Aberto”. “Expresso minhas condolências e compartilho com a mãe e a mãe da menina: é muito triste o que deveria ter acontecido. Esta é a coisa mais importante que tenho a dizer. “O Ministro Speranza fez seus comentários, explicou como lidar com as vacinas AstraZeneca e Johnson & Johnson, então a situação agora está clara sobre isso. Em tudo isso – admite Draghi – é muito complexo reconstruir a responsabilidade: acho que é uma situação muito evolutiva e complexa. “A iniciativa do dia aberto permitiu que muitos fossem vacinados imediatamente, mas a recomendação do Comitê Técnico Científico de usar o AstraZeneca apenas para uma determinada idade já estava em vigor”, lembra Draghi, estabelecendo a primeira apresentação. Agora, o primeiro-ministro conclui, “Vamos tentar implementar a campanha de vacinação: Não é apenas a nossa recuperação económica que está em causa, mas também a recuperação da nossa vida social ”. READ Covid no Brasil, não há sedativos disponíveis e pacientes intubados estão associados. Enfermeira: "Eles nos pedem para não deixá-los morrer."





Atmosfera do Grupo dos Sete O coração do discurso de Draghi foi dedicado a questões internacionais. “O clima do G7 era positivo, mas realista – seu orçamento ao final da cúpula -. O tema político dominante tem sido a atitude que o G7 deve ter em relação à China e a todos os regimes autoritários em geral, que usam desinformação, redes sociais, motivos, sequestros, assassinatos, desrespeito aos direitos humanos e uso de trabalho forçado. Todos os tópicos de ressentimento em relação aos regimes autoritários foram tocados e compartilhados. Nesse sentido, foi o auge do realismo: houve felicidade na economia, mas os problemas não foram esquecidos ”. no jantar Então Draghi falou abertamente sobre a China. Ele disse: “Tem o direito de ser uma grande economia, mas os métodos, como prisões forçadas, são discutíveis. É um estado autoritário que não segue regras multilaterais e não compartilha a mesma visão de mundo das democracias. Nós compartilhamos isso, nós não aceitamos isso. ” Entrevista com Biden Presidente dos EUA Joe Biden Ele queria reconstruir alianças americanas tradicionais após a gestão de Trump, nas quais elas apresentavam falhas graves. Em particular, o que mudou foi a posição de Biden sobre a União Européia, da qual o presidente democrata é um “grande apoiador”. No China“Silêncio é cumplicidade”, disse Biden a Draghi. Mas no decorrer da entrevista, “a questão da adesão da Itália à” não foi tocada. Rota da Seda lançado pela China. Quanto ao ato específico, vamos examiná-lo cuidadosamente. ”Com Biden, falava-se de LíbiaE a necessidade de respeitar o cessar-fogo para iniciar a reconstrução.

Compromissos Climáticos Havia muito Compromissos Climáticos. “Os números são muito grandes – lembra Draghi – os gastos são de cerca de US $ 390 bilhões por ano, mas 60 milhões de pessoas morrem anualmente, e a contribuição que a desigualdade faz é incrível: 132 milhões de pessoas serão lançadas na pobreza nos próximos 10 anos, e 9 dos 10 países Os países de rendimento baixo ou médio são os mais afectados pelas alterações climáticas. O Primeiro-Ministro sublinhou que a luta contra as alterações climáticas é também uma questão de igualdade. Sem negar que “existem, é claro, posições imparciais”: esta é a caso para aqueles países que expressam sua vontade de financiar o combate às mudanças climáticas. clima, mas ainda é um grande produtor de fósseis, razão pela qual um imposto poderia ser instituído para ajustar a diferença nos custos de produção para acomodar a necessidade de continuar a usar mais barato produtos fósseis. READ Migrantes, a pressão continua: são 5.000 pessoas em Ceuta num dia