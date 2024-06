Alemanha, Plano de Defesa para Retorno ao Alistamento Militar: Seleção Obrigatória para Homens de 18 Anos. A primeira meta são 22 mil novos recrutas

As forças armadas alemãs sofrem com a escassez de soldados. Ministro da Defesa na quarta-feira Boris Pistorius O SPD explicou então o seu plano à Comissão Parlamentar de Defesa numa conferência de imprensa Retorno parcial ao rascunho. O projeto é inspirado no exemplo da Escandinávia e combina uma Serviço militar seletivo Estabelecimento gradual de Reserva estável para Duzentos mil homens. O ministro admitiu, dizendo: “Não conseguimos nem avançar com a mobilização geral, porque não sabemos a quem escrever”. Na verdade, a força do exército alemão diminuiu no ano passado para 181.500 soldadosembora deva exceder suas dimensões ideais 203.300: Na verdade, as estimativas de 2018 consideram ainda mais de 240.000 necessários. Sem falar nas limitações objetivas: o modelo de exército conscrito foi abandonado, na verdade, faltam quartéis, treinadores e armas.

Portanto, isso deve estar nos planos do ministro vire a página: A partir do próximo ano ou assim Quatrocentos mil jovens recém-completos com dezoito anosHomens e mulheres receberão reconhecimento Quanto à sua prontidão para o serviço militar ou defesa civil. Os rapazes serão forçados a responder, enquanto as raparigas poderão fazê-lo voluntariamente. Depois disso, uma parte deles será convidada a fazê-lo Seleções, que será obrigatório para o sexo masculino: as pessoas mais aptas e motivadas poderão aceitar o serviço. Desta forma, já durante a legislatura, prevê-se que o recrutamento ocorra Cinco mil novos recrutas Os voluntários somam-se aos dez mil que estão em média no serviço, e depois aumentam gradativamente seu número. Portanto, até agora, a obrigação (para o sexo masculino) é apenas responder ao questionário e participar das escolhas: caso as metas esperadas não sejam alcançadas, Pistorius não escondeu que teremos que pensar recrutamento militar Entre os selecionados. O serviço continuará Pelo menos seis mesesMas o ministro espera que muitos, depois de se profissionalizarem, escolham a empresa imediatamente 23 meses Ou para Escola de Oficiais. Ele especificou que essas escolhas seriam melhoradas fornecendo um prêmio Excedente ao subsídio diário normal (ainda não se sabe se é dinheiro, pensão ou garantias profissionais). A esperança de Pistorius é que Cem mil jovens Dizem que está disponível e por aí Cinquenta mil Participação na seleção da qual deverão surgir 22 mil novos recrutas. A escolha de forçar a resposta apenas aos homens baseia-se numa razão normativa: para tornar obrigatório o serviço militar das mulheres, na verdade, a questão deveria ser intervencionada. constituição Não haverá tempo técnico para fazer isso antes do final da sessão legislativa.

Em suma, mesmo que Pistorius confirme que não quer voltar ao modelo de alavanca, o plano é Estabelecendo a base Para poder reenviá-lo no futuro. No entanto, o partido do ministro, o Partido Social Democrata, exige que o foco esteja nele Voluntário e assim por diante IncentivosComo conseguir uma carteira de motorista grátis, pensando que isso seria suficiente para atrair voluntários suficientes. No entanto, o Partido Verde, os liberais do Partido Democrático Livre e outros partidos maioritários estão cépticos: qualquer pessoa que mude de ideias depois de participar nas eleições, sublinham, não pode ser forçada ao serviço militar à luz do direito deObjeção consciente. No entanto, grande parte da oposição apoia-o: o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) apoia-o Retorno total ao serviço militar obrigatório, enquanto o Partido Popular da União Democrata Cristã, após proposta da ala juvenil no último congresso, pretende restabelecê-lo. parcialmenteCom a alternativa ao serviço público. Isto foi confirmado pelo vice-chefe do grupo no Bundestag, Johan Wadevoll: “O número de voluntários não será suficiente, já faltam vinte mil recrutas. Precisaremos de mais no futuro. Portanto, teremos de pedir aos cidadãos que prestem um serviço obrigatório e dizer-lhes: “Tens de o fazer”. Um ano está disponível para o país“No exército ou em outras forças”, diz ele, afirmando questionar a distinção entre homens e mulheres, o que é “inapropriado para a época”. Linke e o Bsw, o novo partido de esquerda fundado por Sahra Wagenknecht, opõem-se enfaticamente a esta decisão.

À luz das divisões dentro da própria maioria, é difícil prever se o plano de Pistorius será apresentado e aprovado pelo Bundestag nesta legislatura. Demorará aprox 1,4 bilhãoÉ difícil encontrar. Mas o ministro da Defesa foi categórico: deve passar a ser o exército Apto para a guerra por 2029. “Há uma nova situação de ameaça. Não só a Rússia atacou a Ucrânia, mas os ataques verbais contra outros países também estão a aumentar. De acordo com todos os especialistas militares internacionais, devemos partir do pressuposto de que a partir de 2029 a Rússia o fará. ser militarmente capaz de atacar um estado satélite.” Para a OTAN ou um país vizinho, o exército conscrito na Alemanha foi finalmente abandonado. 2011 Dada a necessidade de um único exército profissional para o desempenho de missões no estrangeiro: no entanto, manteve-se a possibilidade de recrutamento em caso de necessidades de defesa nacional.