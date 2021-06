Espanha, Ioni Bellara é a nova líder do Podemos: 88,6% dos 53 mil membros do partido que votaram nas primárias a queriam.

Novo guia para podemos. ion bellara, o atual ministro dos Direitos Sociais e um psiquiatra de 33 anos venceu a primária Partido da esquerda espanhola Para eleger um novo líder que assumirá o cargo Pablo Iglesias, que se anunciou em maio Adeus politica.

com o ‘88,6% das preferências 53 mil votos Nos totais expressos pelos membros do partido, a ministra se aproximou dos números de seu antecessor, confirmando as especulações de que venceria. Bellara marcou uma divisão clara dos outros candidatos para a tendência: Esteban Tetamenti Pogliacini اتش e Fernando paredo. Resultados anunciados em Quarta Conferência Somos de Anúncios Alcorcon, Nos subúrbios de Madrid.

Bellarra irá substituir líder histórico (Ausente da conferência) que esteve à frente do partido desde a sua fundação, em Janeiro de 2014. E foi a Iglesias que dedicou as primeiras palavras como novo secretário do partido: “Obrigado por tudo o que fez por este espaço político, mas sobretudo por tudo o que fez pelo seu país”, disse. Ele apoiou a candidatura do Ministro Pillara Os principais fundamentos De Podemos e outras figuras próximas à formação de esquerda. Um deles é o atual Vice-Primeiro Ministro e Ministro do Trabalho do governo espanhol Yolanda Diaz.