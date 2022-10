Um míssil norte-coreano sobrevoa o Japão. A reação dos Estados Unidos e Seul – Ásia

A Coreia do Sul e os Estados Unidos dispararam 4 mísseis terra-superfície no Mar do Japão (Mar do Leste) em resposta à provocação da Coreia do Norte ontem. Isso foi anunciado pelas Forças Armadas de Seul, de acordo com relatórios da Agência Yonhap. O Estado-Maior Conjunto disse que os militares sul-coreanos e norte-americanos dispararam dois mísseis do Sistema de Mísseis Táticos (ATACMS) que atingiram alvos fictícios com precisão e demonstraram a capacidade dos aliados de impedir novas provocações.

Ontem, a Coreia do Norte testou um míssil balístico de médio alcance (IRBEM) capaz de sobrevoar o Japão pela primeira vez em oito meses. De acordo com os resultados do Exército de Seul. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul informou que detectou o lançamento de Mupyong-ri, na província de Jagang, no norte, que foi realizado às 7h23, horário local (00h23 na Itália): o míssil voou cerca de 4.500 km, confirmando a derrota do Japão e atingindo um pico de cerca de 970 km e uma velocidade máxima de Mach 17. As autoridades de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos estão realizando uma análise detalhada para verificar as especificações do míssil, que, em primeira análise, indica o míssil Hwasong-12, que em janeiro voou cerca de 800 km a uma altitude máxima de 2.000 km.

“A série de provocações de mísseis balísticos da Coreia do Norte aumentará as capacidades de dissuasão e resposta da aliança Coreia do Sul-EUA e apenas aprofundará o isolamento da Coreia do Norte da comunidade internacional”, disse a liderança em nota. Um ato provocativo que “mina a paz e a estabilidade não apenas na península coreana, mas também na comunidade internacional, em ‘clara’ violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU”.

O Japão, por sua vez, disse que o míssil “provavelmente” sobrevoou o país, alertando os moradores para não se mudarem para abrigos. “Parece que a Coreia do Norte disparou um míssil. Por favor, evacuem prédios ou subterrâneos”, disse o governo japonês em um alerta emitido às 7h29, horário local (12h29 na Itália). A emissora nacional NHK disse que o alerta estava em vigor em duas regiões do norte do país. Por volta das 8h, horário local (1h na Itália), o gabinete do primeiro-ministro japonês twittou que “uma bala que parece ser um míssil balístico norte-coreano pode ter sobrevoado o Japão”. A Guarda Costeira do Japão disse em comunicado que o míssil realmente caiu no mar e alertou os navios para não se aproximarem de nenhum objeto em queda.

O Comando da Ásia-Pacífico dos EUA condenou o lançamento do míssil, dizendo que “o compromisso de Washington em defender o Japão e a Coréia permanece inabalável”. “Os Estados Unidos condenam essas ações e pedem à República Popular Democrática da Coreia que se abstenha de qualquer outra ação ilegal e desestabilizadora”. Ele veio em um comunicado. A Casa Branca também informou que o conselheiro de segurança nacional Jack Sullivan conversou separadamente com seus colegas da Coreia do Sul e do Japão para obter uma “resposta internacional adequada e robusta” e reafirmar o “compromisso de ferro” dos Estados Unidos com a defesa do Japão e da Coreia do Sul. A porta-voz Adrian Watson disse em um comunicado.

Também ontem, poucas horas depois de a Coreia do Norte ter lançado o míssil, a Coreia do Sul e os Estados Unidos lançaram um exercício específico dedicado ao “bombardeio de precisão”.. Um F-15K sul-coreano lançou duas bombas Jadam em um campo de tiro localizado na ilha desabitada de Jikdo, no Mar Amarelo. A operação, segundo o comando sul-coreano, foi resultado de exercícios conjuntos com aviões de guerra norte-americanos em programas de ataque que mobilizaram quatro F-15K e quatro F-16 dos EUA. Através de exercícios conjuntos de voo e ataque de precisão, A Coreia do Sul e os Estados Unidos expressaram sua prontidão para responder duramente a qualquer ameaça do Norte, Assim como sua capacidade de lançar um ataque preciso na origem das provocações com base em sua forte aliança”, explicou uma nota da liderança de Seul.

para esta parte, O presidente do Conselho da União Europeia, Charles Michel, denunciou o lançamento do míssil norte-coreano como “agressão injustificada”.“Condenamos veementemente a tentativa deliberada da Coreia do Norte de pôr em risco a segurança na região ao lançar um míssil balístico no Japão. Agressão injustificada, em flagrante violação do direito internacional”, escreveu Michel no Twitter. Posteriormente, os ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul condenaram veementemente o lançamento do míssil. da Coreia do Norte. Isso foi relatado pela agência sul-coreana Yonhap, referindo-se a ligações telefônicas entre o americano Anthony Blinken, o japonês Yoshimasa Hayashi e o sul-coreano Park Jin. Park e Blinken – de acordo com Seul – compartilham a opinião de que o lançamento representou uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, uma “séria provocação” e uma séria ameaça à paz e à estabilidade.

O lançamento da Coreia do Norte de seu primeiro míssil balístico sobre o espaço aéreo japonês em mais de cinco anos também anunciará a chegada de mais testes de armas, incluindo a temível sétima explosão nuclear.. A iniciativa norte-coreana amadureceu, quando sua mídia oficial não noticiou as notícias do líder Kim Jong Un por mais de três semanas, com os exercícios militares conduzidos pelos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, e após a visita do vice-presidente norte-americano . Kamala Harris em Tóquio e Seul, sugerindo que o movimento do estado pária pode ter o propósito de uma reação política.

O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), um think tank com sede em Washington, divulgou um relatório sobre imagens de satélite de alta resolução do Airbus Neo coletadas entre 19 e 29 de setembro em seu site Punggye-ri. Até agora sediou bombardeios atômicos.

Embora pareça que todos os preparativos foram concluídos no Túnel 3 (para os Estados Unidos e Coréia do Sul, tudo está pronto para testes), os analistas do CSIS descobriram surpreendentemente novos trabalhos em andamento no Túnel 4, em meio a sinais claros em frente a uma entrada e construção de uma estrada de acesso. O trabalho pode fazer parte da expansão das capacidades de testes nucleares da Coreia do Norte Além do Túnel 3, ou poderia ser parte de um “plano de engano estratégico” para enganar. Há apenas uma certeza no momento: o momento do sétimo teste nuclear permanece nas mãos de Kim Jong-un única e exclusivamente, segundo analistas. Para ele, a decisão de seguir em frente ou não.