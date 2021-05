Migrantes, a pressão continua: são 5.000 pessoas em Ceuta num dia

Cadastro de imigrantes que chegaram em um dia a Ceuta Aumenta as tensões entre Espanha e Marrocos. São pelo menos 5.000 pessoas, incluindo 1.000 menores, que conseguiram chegar ontem ao enclave espanhol no norte da África. Um porta-voz da delegação do governo espanhol em Ceuta afirmou que os números são inéditos, acrescentando que i Imigrantes Eles chegaram ao jipe ​​nadando ou caminhando na maré baixa nas praias do vizinho Marrocos. A polícia interveio na sequência de vários confrontos com imigrantes marroquinos que mergulharam numa avalanche e que varreram várias ruas da cidade.

Fontes de segurança confirmaram que as brigas ocorreram após alguns moradores criticarem fortemente a posição de estrangeiros que circulam pela cidade sem qualquer tipo de violência. mascarar. A Polícia Nacional teve que intervir para suprimir algumas divergências, enquanto muitas pessoas tiravam fotos de tudo com seus telefones celulares e postavam as fotos nas redes sociais. A tensão é alta porque muitos imigrantes que chegaram ontem não podem entrar no armazém industrial do Trajal, e a quarentena obrigatória de Covid-19 está marcada, porque ele entrou em colapso.

Enquanto isso, muitos marroquinoAndo por Ceuta e tento fugir ao controlo com medo de ser mandado de volta ao país de origem. No entanto, o Centro de Coordenação (Cecor), criado pela Administração Geral do Estado e da Cidade Autônoma, concordou em reforçar quebra-mares e fronteiras, bem como permitir que os imigrantes que entraram na cidade hospedem um estádio de futebol. . A delegação do governo indicou em comunicado que a reunião que começou ontem às 20:30 de ontem terminou depois da meia-noite com a decisão de reforçar a presença da Guarda Civil nas fronteiras.