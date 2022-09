O atlântico de Giorgia Meloni é um fato bastante recente

No debate entre os líderes dos principais partidos italianos realizada no domingo em CernobbioNa região de Como, a líder da Irmandade Italiana, Georgia Meloni, sublinhou a necessidade de a Itália continuar a apoiar as sanções europeias contra a Rússia e permanecer ligada à União Europeia e ao Ocidente, contra os “governos autoritários” de Vladimir Putin. Rússia e China, Xi Jinping.

É uma posição que Meloni e Fratelli d’Italia assumiram desde o início da guerra na Ucrânia, mas na verdade é muito recente. Até alguns anos atrás, Meloni costumava criticar as decisões de política externa dos Estados Unidos e da União Europeia e expressava grande fascínio por Putin e pela Rússia. Durante anos, por exemplo, ele pediu o levantamento das sanções europeias impostas à Rússia após a invasão e anexação da Crimeia, que não foram reconhecidas pela esmagadora maioria da comunidade internacional. Assim como o resto da extrema direita europeia na época.

Alguns comentaristas acreditam que as posições neo-atlânticas – isto é, diligentemente aliadas ao Ocidente e à OTAN – e pró-europeias são tomadas pelos irmãos da Itália por razões de conveniência, ou seja, para mostrar que são moderadas e institucionalizadas e, assim, garantir a posição não hostil dos principais aliados internacionais da Itália, incluindo a União Europeia e os Estados Unidos. É um debate que se desenvolveu nos últimos meses sobretudo na imprensa estrangeira: primeiro com um artigo analítico Publicado pela edição europeia de Político então com artigo hospedado por O jornal New York Times Escrito pelo ativista e cientista político David Browder.

Entre 2012, ano de sua fundação, e pelo menos até 2019, Meloni havia definido a linha política da Irmandade Italiana da chamada “soberania”: nacionalismo radical do ponto de vista da economia e da política externa, cético em relação às grandes organizações e alianças ocidentais tradicionais, intolerantes e às vezes conspiratórias Em relação a certos setores da sociedade, como o dinheiro e a mídia, fascinados por experimentos autoritários e desprezo pelo direito internacional, incluindo sobretudo a experiência da Rússia de Vladimir Putin.

Foram os anos seguintes à crise financeira e económica iniciada em 2008, à qual a extrema direita europeia se propôs responder, em suma, com prescrições muito conservadoras. Os irmãos Itália sugeriram Saindo da zona do euroA Comissão Europeia e o Banco Central Europeu identificaram “Comitê de negócios e agiotas”, E a aplausos francamente para o Reino Unido sair da União Europeia. Mesmo naqueles anos, Meloni propôs um bloqueio naval para impedir que navios migrantes chegassem à Itália, uma proposta que ele recentemente apelou, mas De uma forma mais suave.

No que diz respeito às relações com a Rússia, a linha dos Irmãos da Itália era bastante clara: contra as sanções europeias O massacre que foi feito na Itália E contra o desenvolvimento do “clima da Guerra Fria”, ele escreveu, por exemplo, em 2016, quando a OTAN decidiu aumentar seu contingente militar na Letônia, na fronteira com a Rússia.

São situações muito parecidas com as de Salvini, que ainda hoje Exige o levantamento das sanções impostas pela União Europeia Rússia por causa da invasão da Ucrânia. Em suma, durante muitos anos a linha Irmãos da Itália pouco teve a ver com a tradição atlanticista da direita liberal, sendo quase indistinguível da Lega, que tinha uma presença mais visível nos jornais e na televisão. e redes sociais.

A loucura das forças da OTAN, incluindo os italianos, na Letônia. Renzi relata uma decisão inaceitável tomada sem consultar os italianos e o Parlamento ST pic.twitter.com/rYM9lsWjBt – Georgia Meloni 🇮🇹 n (Giorgia Meloni) 14 de outubro de 2016

Não é por acaso que tanto Meloni quanto Salvini foram contatados entre 2018 e 2019 por Steve Bannon, ex-estrategista do presidente dos EUA, Donald Trump, em sua tentativa desajeitada de formar uma coalizão europeia de partidos de extrema-direita. “Nós, que pertencemos ao domínio da soberania e da identidade, é justo que façamos parte desta rede”, Ela disse Meloni quando Bannon sediou o encontro anual dos Irmãos da Itália em Atrego, em 2018.

Com o tempo, Meloni se distanciou de Bannon – que foi indiciado ao mesmo tempo por fraude E a Raiva ao Congresso – Mas continuou a aprofundar seus canais com a direita institucional americana, o que claramente restaurou o interesse por um líder em ascensão no quadro político italiano.

Meloni participou de três edições da Conservative Political Action Conference, a principal conferência anual dos republicanos de direita, e também do café da manhã nacional de oração mais ocasional, em 2020. Seus laços com o embaixador dos EUA nomeado por Trump na Itália Eles eram conhecidos. site de notícias formigas Muito familiarizado com o que está acontecendo na direita italiana, Observe que A Fundação Fratelli d’Italia, FareFuturo, organizou várias iniciativas com o Instituto Republicano Internacional (Iri), tanque de reflexão relativo à República dos Estados Unidos.

dentro Entrevista a partir de 2021 com formigas O seu presidente para a Europa, Thibault Mosergis, deixou claro que respeita Meloni e, em vez disso, tem algumas dúvidas sobre o partido europeu ao qual a Lega pertence, Identità e Democrazia (ID): “Alguns deles têm pouca sensibilidade às relações transatlânticas e à democracia, “, explicou ele, notando provavelmente os vínculos francos que tinham a Liga e o Rally Nacional, partido francês Marine Le Pen, com a Rússia até alguns meses atrás.

Desde 2021, Meloni também é membro do Aspen Institute, um tanque de reflexão É uma valiosa ferramenta de soft power para a classe dominante nos Estados Unidos. Paralelamente, suas declarações sobre a Rússia e Putin estão se tornando mais raras. Resume “O ideal atlântico do FdI está muito presente para quem acompanha a política italiana em Washington” formigas.

No mesmo período, Meloni fortaleceu as relações em nível europeu com ambientes e mundos mais tradicionais e conservadores, em um esforço para se afastar da extrema direita. Em 2020, conseguiu eleger-se presidente do Partido Conservador e Reformista Europeu (ECR), que reúne no Parlamento Europeu vários partidos nacionais de direita e de extrema direita considerados mais moderados e menos pró-russos do que a Lega e Direito Marinho. Assembleia Nacional de Penas.

No momento, o componente mais importante do ECR é Lei e Justiça, o partido de extrema-direita que dominou a política polonesa por vários anos. Meloni também tem um relacionamento pessoal com o controverso primeiro-ministro húngaro Viktor Orban. Polônia e Hungria são estados semiautoritários, mas seus líderes e principais partidos ainda gozam de alguma consideração, no contexto europeu, devido às suas posições anticomunistas históricas outrora e anti-russas e chinesas hoje (Polônia mais que Hungria).

Em contraste com o ID, outros partidos ECR europeus são considerados suficientemente pró-europeus para serem aceitos na divisão de escritórios institucionais. Em janeiro de 2022, o vice-presidente do Parlamento Europeu, letão Roberts Zelle, foi eleito e garantiu seus votos para eleger o novo presidente. Roberta Metsula Maltêsque Meloni conheceu pessoalmente e de quem fala muito bem.

O novo atlas de Fratelli d’Italia atingiu seu clímax nos últimos meses com o apoio parlamentar às iniciativas do governo italiano em favor da Ucrânia, incluindo o fornecimento de armas, sem expressar dúvidas como fizeram a Lega e o M5S.

Alguns comentaristas acreditam que Meloni foi de alguma forma um processo de maturidade política que a levou a aceitar ideias mais moderadas e tradicionalmente institucionalizadas, identificáveis ​​como de direita, mas sem conotações antidemocráticas ou antiocidentais.

No entanto, de acordo com outras interpretações, Meloni foi um reposicionamento cínico de si mesma e de seu partido como moderados dispostos a governar”, reforçando suas credenciais. o actualLivros do navegador em O jornal New York Times. Meloni, que aspira a se tornar primeiro-ministro ou líder do partido mais poderoso da coalizão governista, sabe muito bem que, se forças consideradas um pouco próximas à Rússia chegarem ao poder na Itália, muitos problemas e constrangimento internacional com a OTAN e a União Europeia podem surgir. “Ela é uma extremista disfarçada de moderada”, disse ele. Político Leah Quartabile, vice-presidente do Partido Democrata para Relações Exteriores.