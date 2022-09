600.000 sem eletricidade e 235.000 sem gás – Corriere.it

A partir de Lorenzo Cremonese e os editores estrangeiros

Boletim na segunda-feira 5 de setembro ao vivo. Porta-voz de Putin: Vimos o anúncio, que não foi alcançado de forma alguma

• A guerra veio na Ucrânia dia 194.

• Porta-voz do Kremlin Peskov: reforma Nord Stream Cabe à União Europeia. Parceiro de confiança da Gazprom.

• Kyiv: Negociações de paz apenas em nossos termos.

A ameaça de Moscou: uma grande tempestade global está prestes a começar

•O Presidente checheno Kadyrov







: pronto para se aposentar.

• Telefonema Zelensky-von der Leyen. Presidente ucraniano: Novas sanções estão a caminho para Moscou, incluindo a proibição de vistos para russos.

• Diretor da Aiea Grossi depois Inspeção da usina Zaporizhzhia: A estação está desconectada da rede ucraniana, mas a eletricidade é garantida.

09:40 – Russos: inspetores da AIEA deixam a fábrica de Zaporizhzhya, mas dois permanecem Membros da expedição Aiea deixam a usina nuclear de Zaporizhzhia, mas dois especialistas permanecerão na estação permanentemente. O anúncio foi feito pelas autoridades da região ocupada pelos russos, confirmando o que foi anunciado há poucos dias pelo diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi.

09:31 – Dentro da usina nuclear de Zaporizhzhia: trabalhamos com armas russas apontadas para nós Durante meses, um técnico dentro da fábrica concordou em falar com Courier via WhatsApp. Sobre o perigo nuclear de uma usina no meio da luta: É difícil manter a calma. Os reatores estão seguros agora, mas os riscos aqui são muitos. Responsabilidade pelos ataques: Antes do bombardeio, o exército russo desapareceu: eles foram avisados. Em clima de intimidação e violência: muitos colegas foram espancados e torturados com choques elétricos. Não vemos um homem em nossa unidade há mais de dois meses: ele ainda está vivo? Aqui está o artigo completo de Greta Privitera READ Ucrânia Rússia, notícias da guerra de hoje | Durante a noite, mísseis foram disparados contra Zaporozhye

09:27 – As sanções funcionam? Estratégia de cobra pode esmagar lentamente Moscou A economia de Moscou está encolhendo e os cidadãos estão ficando mais pobres. Mas gás e petróleo mantêm o sistema funcionando. Com a exportação de recursos indispensáveis, Putin ganha mais do que antes e pode continuar sua guerra por mais um ano, como escreveu Marco Amarisio em sua opinião hoje sobre a eficácia das medidas tomadas pelo Ocidente contra Moscou (Aqui está o artigo completo). Conclui que as penalidades que não funcionam são aquelas que ainda não existem.

09:20 – 007 britânico: os russos avançam um quilômetro por semana no Donbass No Donbass, as tropas russas avançam apenas um quilômetro por semana em direção à localidade de Bakhmut, escreveu a inteligência britânica em sua atualização da guerra na Ucrânia. De acordo com Sua Majestade 007, é provável que as forças russas não tenham cumprido os prazos estabelecidos para declarar a libertação do Donbass em várias ocasiões. As autoridades ucranianas acreditam que as forças russas já receberam ordens para concluir esta tarefa até 15 de setembro, concluiu a inteligência britânica, observando que é improvável que as forças de Moscou tenham sucesso, e isso complicará ainda mais os planos da Rússia de organizar um referendo sobre a adesão ao seu território nos territórios ocupados. . .

04h47 – Ucrânia: 600.000 sem eletricidade, 235 mil sem gás Por causa da guerra, mais de 600.000 ucranianos estão sem eletricidade, enquanto não há gás em suas casas 235.700: Este é o último orçamento emitido pelo Ministério da Energia da Ucrânia, citando Kyiv Independente.

02:18 – O Kremlin nega a renúncia do líder checheno Kadyrov READ “Afeganistão?” O relato satírico de Joe Biden, o que vai acontecer em duas semanas - Libero Quotidiano O Kremlin negou um passo atrás do líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, que anunciou em um videoclipe no Telegram que queria fazer uma pausa longa e indefinida em seu cargo. Um porta-voz do presidente russo, Dmitry Peskov, confirmou que Kadyrov continua a liderar a República da Chechênia. Peskov enfatizou que vimos a declaração sobre este assunto, mas até agora essas declarações não foram cumpridas de forma alguma e, portanto, Kadyrov continua liderando a República da Chechênia. Kadyrov governa a república russa da Chechênia desde 2007 com mão de ferro e é um dos líderes mais longevos das repúblicas federais.

23h32 – Zelensky anuncia: libertação de três assentamentos na região de Donetsk O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou a libertação de três assentamentos na região de Donetsk e no sul. Falando no vídeo habitual da noite, o líder ucraniano não especificou em quais centros eles estavam. Houve uma boa notícia – disse ele – e hoje quero agradecer aos soldados do 63º batalhão da 103ª Brigada de Defesa Terrestre, que garantiu o resultado na região de Donetsk, o assentamento foi liberado. Quanto a Zelensky, a 54ª brigada na direção de Lysychansk-Siversk também fez progressos. Gostaria também de mencionar o 42º batalhão de infantaria mecanizada: Acrescentou que graças às suas ações heróicas, dois assentamentos foram libertados no sul do nosso país. Segundo a UNIAN, referindo-se às informações recolhidas na Internet, um dos centros que os ucranianos restauraram é a aldeia de Visokopillya, na região de Kherson. Outra aldeia libertada será Ozern, às margens do Siverskyi Donets, 32 quilômetros a leste de Sloviansk.

20:26 – Ponto militar: Kyiv contra-ataque em Kherson, a incerteza reina: os ucranianos estão avançando ou estão com dificuldades? READ A Ucrânia e a OTAN estão enviando navios e aviões para a Europa Oriental. Johnson: Rússia está pronta para uma blitzkrieg (Andrea Marinelli e Guido Olympio) Especialistas estão divididos sobre como será a guerra na frente sul. Os russos usam ingredientes ocidentais apesar das sanções, mas um Dnipro Eles vão lutar. A batalha na frente KhersonCopiar conflito entre concorrentes. Kyiv mantém a iniciativa e acerta a retaguarda, Ele voa Ele afirma que a operação especial está indo de acordo com o planejado. Tanta incerteza sobre a situação real, que até os especialistas ocidentais brigam entre si entre aqueles que são pessimistas (ou cautelosos) sobre o ataque ucraniano e aqueles que pensam o contrário. Aqueles que compartilham a segunda opinião acreditam que os invasores do setor Dnipro estão em apuros, mencionam tanques e veículos blindados destruídos e referem-se aos supostos ataques com drones fabricados na Turquia. TB2 Documentado por vídeo, um sinal – dizem – de que a aviação estava livre para agir porque os mísseis anti-radar teriam enfraquecido a blindagem. Referências constantes aos danos causados ​​a pontes e ferries indispensáveis ​​aos russos em Crimeia, suponha um retrocesso na segunda linha. Estamos em uma guerra de desgaste (e propaganda) enquanto a Ucrânia tenta consumir a formação de Putin tornando os suprimentos insustentáveis. Assim, olhamos para o que está acontecendo mais longe, nos contra-ataques, nos preparativos, mas também pensamos nos reais objetivos e recursos dos dois Estado-Maior. Leia o artigo completo aqui No contra-ataque KhersonNa frente sul,.