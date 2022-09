Canadá, 10 mortos e 15 feridos em um ataque com faca. A polícia está perseguindo dois fugitivos

dez pessoas estavam matando E a 15º fique ferimentos Após uma série de Punhalada Em algumas comunidades remotas em Saskatchewan dentro Canadá. Os ataques aconteceram em James Smith Nação Cree (Reserva Nativa Americana) Weldon. Vice-comandante da Real Polícia Montada do Canadá Rhonda Blackmore Em entrevista coletiva também informou que Existem 13 cenas de crime. Os feridos foram levados para diversos hospitais. As equipes de resgate indicaram que outras pessoas podem ter sido afetadas pelos agressores. A polícia lançou uma caçada gigante. Segundo os investigadores, parece que algumas das vítimas foram feridas indiscriminadamente e outras de propósito. Mas o motivo permanece um mistério. o resgatar homens Descreva as cenas hediondo. “O que aconteceu em nosso condado hoje é horrível”, disse o vice-comandante Blackmore.

Duas pessoas, identificadas como Damian Sanderson E a Milhas Sanderson, de 31 e 30 anos, é procurado pelos ataques, aparentemente lançados aleatoriamente. O estado de alerta foi também alargado aos concelhos vizinhos de Alberta E a Manitobaonde os supostos assassinos foram vistos fugindo Máquina. A polícia pediu aos moradores locais que tenham muito cuidado e fiquem dentro de casa, se possível.

Os dois suspeitos estão foragidos – segundo as primeiras informações colhidas pela polícia – em um Nissan Rogue preto. A relação entre os dois permanece incerta. Segundo algumas fontes compiladas pelos jornais locais da província, eles foram avistados por algumas testemunhas em Regina, capital da província. Saskatchewan Cerca de 300 km dos locais do massacre.

As pesquisas começaram quando era apenas um arquivo rainha Milhares de adeptos vieram assistir a um tradicional jogo de futebol (esgotado) Dia do Trabalhador Dia do Trabalhador entre áspero Saskatchewan E a Winnipeg azul lançadores. A corrida será realizada regularmente.

As notícias são atualizadas