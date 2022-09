Líder checheno Kadyrov via Telegram: “Pronto para se aposentar”

Declarações completamente inesperadas e relatadas pelos principais meios de comunicação internacionais, começando com o russo TASS, segundo o qual Kadyrov está pensando nisso.

Renúncia

. “Hoje eu descobri que sou, de fato, o presidente ‘mais antigo’ da Federação Russa. Eu administro a república há 15 anos – como ele disse em sua declaração em vídeo -. Acho que meu tempo acabou. Venha antes que os outros me expulsem.” Finalmente, ele perguntou: “Por favor, me apoie e me entenda.”

A notícia também foi amplamente coberta por agências ucranianas: site UNIANO Ele escreveu que o líder checheno está pronto para um “feriado longo e indefinido”, entre a mídia ocidental guardião Ele se perguntou se o que foi mencionado no vídeo era consistente com a verdade, ou se era um possível movimento ou um pedido político do líder checheno.

‘promovido’ em

2007

Do czar Putin ao topo da República Autónoma Russa da Chechénia, o trabalho político de Kadyrov tem sido duramente criticado pela comunidade internacional e pelas organizações humanitárias, que não lhe perdoaram não só a sua postura antidemocrática, as suas ações lesivas dos direitos humanos, mas também as frequentes uso de prisões ilegais e, nos últimos anos, acusações de perseguição contra a comunidade LGBT. Atos notórios cometidos por

“Kadyrovtsy”

A milícia paramilitar operando ao lado dele.

apelido

“Açougueiro de Grozny”

Kadyrov entrará em contato – segundo o jornal Novaya Gazeta Mesmo que um jornalista seja morto

Anna Politkovskaya

cujo trabalho concentrou a maior parte de seu trabalho especificamente na Chechênia, que naqueles anos separatistas foi dilacerada por massacres, por um lado, e pela violação crônica dos direitos humanos, por outro.

Finalmente, nos últimos meses, sua participação ativa no conflito da guerra na Ucrânia deu o alarme, obviamente do lado de seu poderoso protetor, o líder do Kremlin, especialmente suas ações no terreno, como o cerco de Kyiv, as incursões da fábrica química Azot ou da siderúrgica

Mariupol

A cidade martirizada ocupada pelos russos semanas após o ataque.

E os estabelecimentos militares não estão isentos de críticas da imprensa ocidental, que muitas vezes temeu o perigo de mais massacres ou atrocidades como as cometidas em seu país contra a população de maioria muçulmana ou contra ativistas e jornalistas desconfortáveis.