A partir de Mikhail Shishkin

O grande escritor russo: «Os países ocidentais estão tentando pacificar a guerra na Ucrânia, mas o fazem por sua conta e risco. O herdeiro de Putin só vai querer ganhar a guerra contra o mundo.”

“Na primeira página da guerra. Na última página, um jogo de palavras cruzadas.” Uma passagem do meu romance “Luz e Trevas” me vem à mente enquanto viajo de trem alguns dias após a invasão russa da Ucrânia.

Esta não é a primeira vez que meus artigos alertam sobre as próximas atrocidades. antes de entrar Crimeia, ela se baseou em um conto popular russo, Teremok, para descrever o futuro desconhecido da Europa. Era uma vez uma casinha tranquila na floresta – Um termok Onde muitos animais selvagens vivem juntos. Um dia um sapo bateu na porta. “Toc toc! Quem mora neste teremok? Deixe-me entrar, eu gostaria de morar com você também.” Os animais deixaram o sapo entrar e parabenizaram a todos pela vida tranquila e feliz em sua casinha. Depois de algum tempo, eles abriram a porta para Keward, a lebre, e Raynard, a raposa, então havia espaço para todos no teremok. Mas então veio o urso Bruin, que, por mais que tentasse, não conseguia sentar no teremok. um certo ponto, o urso estava em fúria, com seu peso, e esmagou a casa. E esse foi o fim do teremok e do conto de fadas.

No Ocidente, ninguém mais quer ouvir falar de guerraAs pessoas estão cansadas de massacres e solidariedade. As pessoas exigem paz, estabilidade de preços e uma vida pacífica E a oportunidade de aproveitar as férias.

Hoje chegamos a isso: nos encontramos no meio de uma guerra europeia, lidando com uma onda sem precedentes de refugiados fugindo da Ucrânia e nos perguntando por que nossos políticos eram tão cegos. Ninguém mais ouve as vozes dos escritores. A única verdadeira lição que podemos tirar da história é, infelizmente, que a história nunca ensina nada.

Avisos emitidos no passado recente não levantaram qualquer preocupação. Em 2014, imediatamente após a anexação da Crimeia, escreveu com crescente preocupação que “no século XXI já não existem guerras locais, longe de nós. Toda guerra hoje é uma guerra europeia. E esta guerra europeia já começou”.

Na Alemanha, milhares de intelectuais assinaram uma petição exigindo que o governo parasse de enviar armas para a Ucrânia, porque havia o perigo de uma terceira guerra mundial. Eles declararam: “Queremos uma política de paz, não de guerra”. Mas A Terceira Guerra Mundial já havia começado em 2014. Como você pode curar a cegueira se insiste em não ver?

Hoje nos perguntamos: como e quando essa guerra vai acabar? A guerra contra a Alemanha nazista não terminou com a morte de Hitler, mas sim com uma derrota militar esmagadora. Mais cedo ou mais tarde, a morte de Putin será inevitável, não a derrota da Rússia.

A resposta depende da originalidade. Alguns Césares são verdadeiros, outros são falsos. Se a Santa Rússia expande seu território e os povos se curvam diante do tirano de Moscou, então os súditos escravizados, que suam, labutam e derramam seu sangue heroicamente pela Santa Pátria, estão convencidos de que seu destino é uma bênção do céu. Não faz sentido fazer distinções sobre como o czar chegou ao poder ou como seus súditos foram governados. Ele pode mandá-los com segurança para a matança aos milhões, derrubar milhares de igrejas e fuzilar seus padres: o que importa é que o César é um César real.E a

Pois somente assim o inimigo entrará em colapso aterrorizado e a Terra Santa da Rússia se expandirá. Assim foi com Stalin.

Por outro lado, as derrotas militares e a perda do menor lenço na Terra Santa seriam vistas pelos súditos do czar como uma clara indicação da falta da graça divina: o czar é ilegítimo, é pecador. Ele não conseguiu derrotar os japoneses? Ou subjugar a Chechênia? Então, o homem no trono é um charlatão que deseja se retratar como César. Assim foi com Nicolau II e Boris Yeltsin.

Putin legitimou sua presidência retomando a Crimeia, mas essa legitimidade está se desgastando rapidamente devido à sua incapacidade de derrubar a Ucrânia. O próximo czar, por sua vez, terá que justificar seu mandato conquistando a vitória final na guerra que travou contra o mundo inteiro.. E se, para Putin, a ameaça das armas nucleares táticas se enquadra na lógica da guerra híbrida, então, para o próximo Putin, usá-las pode ser a ferramenta indispensável para se manter no poder.

Mesmo o próximo Putin será simplesmente um ator incapaz de encontrar outro papel. porque seu papel é determinado por toda a estrutura interna de poder, que não se importa com o número de vítimas do conflito na Ucrânia, Rússia ou em qualquer outro lugar; Ele não se importa com os recursos que serão gastos, o número de armas que serão utilizadas ou a taxa de mortalidade de seu exército. E se a qualidade de vida na Rússia diminuísse? Paciência, o regime nunca pensou no bem-estar de seus cidadãos.

Quem faz parte dessa engrenagem do poder não tem medo de atacar o Ocidente. Afinal, o que ele deveria temer? Se um míssil explodir no território de um estado membro da OTAN, quais são as consequências? Novas conversas, novos anúncios, novos apelos à paz. O mundo livre deve finalmente perceber que não está lutando contra um ditador louco, mas contra um sistema de poder. Independente, agressivo e auto-curativo.

A antiga estrutura social do governo autocrático russo foi preservada no repositório da história e transmitida através dos séculos. E aqui ela está pronta para trocar de pele e ressurgir em uma nova roupagem: como o Canato da Horda Dourada e o Czarismo de Moscou, o Império Romanov e a União Soviética comunista liderada por Stalin e, mais recentemente, como o “dominante” de Putin. democracia”. Hoje, a Federação Russa está mudando sua forma novamente. O que emergirá das fundações imperturbadas de uma ditadura militar indomável? Talvez uma democracia constitucional livre, que por iniciativa própria baniria as armas nucleares? Mas isso parece provável para você?

Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, as pessoas queriam paz, estabilidade nos preços e férias tranquilas. Até então, os eleitores esperavam que os governos democráticos da França e da Inglaterra entrassem em negociações de paz com Hitler e desistissem da guerra. Sabemos muito bem como foi, e lembramos da famosa mensagem de “Não tenho nada a oferecer a você além de suor, labuta, lágrimas e sangue”, disse Winston Churchill a seu povo com toda sua sinceridade brutal e trágica.

Mais cedo ou mais tarde ouviremos promessas semelhantes ressoarem e, em vez de belas férias, os eleitores europeus terão de se preparar para grandes sacrifícios, concessões e dificuldades, porque Este é o preço que devemos pagar se queremos paz.