É o buraco negro na Líbia. Um buraco negro no qual a Itália perde todo o seu papel e não consegue mais controlar os fluxos migratórios ou defender seus interesses energéticos. Um buraco negro corre o risco de se tornar a ruína de qualquer futuro governo e punido por nossa irrelevância geopolítica. O primeiro a conhecê-lo é Mario Draghi, que iniciou sua política externa a partir daí, não surpreendentemente. O primeiro-ministro chegou lá em 6 de abril de 2021, menos de dois meses depois de assumir o cargo no Palácio Shige. A sua primeira visita ao estrangeiro correspondeu aos planos tecidos naquele horizonte atlântico que prometera a sua fidelidade desde a sua posse. Os planos, acordados com Washington, visam relançar a Itália como potência de referência na ex-colônia e combater a expansão da Turquia e da Rússia no norte da África e no Mediterrâneo. Atrás da Itália, a Europa estava disposta a financiar a reconstrução removendo os vários governantes líbios da influência de Ancara e Moscou. Na frente geopolítica e estratégica, os 27 tiveram que fazer causa comum com Alisha pronta para abandonar a aliança com Haftar e competir com Roma para impedir o avanço de grupos da Al-Qaeda e contrabandistas que se deslocam pelas rotas costeiras.

Dezessete meses depois, não há mais sombras desses planos. A Itália está pagando as consequências. Nesse ritmo, o desembarque de migrantes será superior a 100 mil até o final do ano, trazendo-nos de volta aos patamares do triênio 2014/2016. Mas este é apenas o sintoma mais visível do desastre destinado a permanecer nas mãos do futuro governo. O plano de reconstrução da Líbia foi dissolvido em dezembro, quando as Nações Unidas não conseguiram garantir as eleições presidenciais necessárias para reunificar o país, apesar do apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Em meados de fevereiro, o fracasso estratégico se somou ao fracasso político e econômico. A razão para isso foi o fiasco no Mali, onde Paris foi forçada a se retirar por um governo em Bamako disposto a preferir a proteção de Moscou e dos empreiteiros russos de Wagner. Com a retirada francesa, todos os planos para conter a infiltração de comando e o contrabando confiados a uma força militar europeia (a Missão Torres Tacoba) da qual as forças especiais italianas participavam foram contornados. O golpe final foi o conflito na Ucrânia. A partir desse momento, a União Europeia e os Estados Unidos esqueceram-se de qualquer compromisso enquanto a França se limitou a defender os seus próprios interesses.

Mas os grandes perdedores na Líbia são, mais uma vez, os italianos. A renúncia ao controle das estradas do Sahel reabriu os portões que empurram centenas de milhares de migrantes da África subsaariana para a Líbia. Os migrantes agora também podem contornar os últimos vestígios da influência italiana garantidos pela guarda costeira de Trípoli, que é financiada e equipada pela Itália. Ao parar nos portos da Cirenaica, eles podem não apenas economizar mil quilômetros de deserto, mas também aproveitar a disponibilidade do general Khalifa Haftar. O general estava disposto a fechar os olhos às saídas de seus portos para agradar a Rússia, que incluía a Itália na lista de países hostis. Mas este é apenas o aspecto mais visível do buraco negro que envolve a Itália. A outra, não menos destrutiva, é a exclusão de todas as licitações de poços offshore agora monopolizados pelas empresas de Moscou e Ancara. Sem mencionar os suprimentos cada vez mais opacos associados ao Greenstream, um gasoduto que já atendeu a 12% de nossas necessidades e agora mal excede três. Tudo isso enquanto nossa ex-colônia se torna cada vez mais um caixão seguro da Rússia e da Turquia, inimigos na Terra, mas aliados em fechar as portas na nossa cara. Um desastre ameaça transformar a antiga Quarta Praia em um paraíso perdido.