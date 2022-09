Aí vem o teto do petróleo russo. Moscou para o gás – economia

o Os países do G7 decidiram impor um teto aos preços do petróleo russo, para reduzir a receita de Moscou e reduzir o impacto da guerra nos preços da energia. A princípio, o Kremlin respondeu com a garantia de que não venderia petróleo para quem aplicasse um “price cap”. À noite Gazprom você conhece isso Nord Streamo principal gasoduto para transportar gás russo para a Europa Ocidental, não será retomado no sábado, como era esperado após três dias de manutenção: depois de identificar “maus funcionamentos e danos”, ele disse que “o transporte de gás” foi “completamente interrompido”.

Em um texto bem estabelecido das declarações de Moscou, o espectro de uma suspensão completa do retorno do gás russo. Afinal, poucas horas antes do Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen Ela disse a si mesma: “Por sua firme convicção de que É hora de limitar o preço do gás dos gasodutos russos na EuropaLakonika recebeu imediatamente uma réplica do” Hawk “Dmitriy Medvedev, Vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e ex-presidente: Se a União Européia impor um “teto de preço”, o gás russo “não existirá mais” na Europa.

Só de esperar que o Nord Stream reinicie no sábado, os preços do gás caíram, com os contratos futuros do Ttf, referência para o preço do gás natural na Europa, caindo 11,7%, para € 214. Quanto ao teto petrolífero a ser decidido pelo G7, resta saber que caminho seguirá, qual será o limite e, sobretudo, como reagirão outros grandes compradores de petróleo, como Índia e China. Quanto à ação na União Europeia para combater os preços da energia, a prioridade, como observou von der Leyen, continua sendo a economia de energia “especialmente nos horários de pico”.

Será então necessário usar alguns dos lucros adicionais dos produtores de eletricidade para apoiar os indivíduos e atividades mais vulneráveis. A médio prazo, então, a composição do mercado de eletricidade terá que ser revisada avaliando-se, por exemplo, a “dissociação”, ou seja, a dissociação do preço do gás do preço da eletricidade, além de grandes investimentos em energia renovável. energia. As possíveis medidas em que a Comissão está a trabalhar neste momento, de acordo com um documento informal que circula em Bruxelas, incluem um esquema de fornecimento de eletricidade semelhante ao de fornecimento de gás já lançado pela União Europeia e a introdução de um limite de preço ‘inframarginal’. “Tecnologias de geração de eletricidade (aquelas que são de baixo custo, como renováveis, nuclear e carvão, porque trazem lucros adicionais graças aos preços mais altos do gás) É aqui que o dinheiro virá para financiar as intervenções de preços de varejo.

No entanto, aguardando discussão no Conselho Extraordinário de Ministros da Energia em 9 de setembro. Von der Leyen poderia então anunciar algumas das medidas específicas já no discurso sobre o Estado da União em 14 de setembro. Voltando ao G7, manifestou, após o compromisso assumido na Cimeira de Elmau de evitar que a Rússia se beneficie da guerra à Ucrânia, e afirmou “a intenção política comum de acabar e implementar um bloqueio abrangente de serviços que permitam o transporte de petróleo bruto e produtos petrolíferos de origem russa no mundo. A prestação de tais serviços só é permitida se o petróleo e os produtos petrolíferos forem adquiridos a um preço igual ou inferior ao valor (“preço máximo”) estabelecido pela ampla coalizão de países aos quais eles cumprir e implementar este procedimento. O comissário de economia da UE, Paolo Gentiloni, comentou que o G7 trabalharia em uma “ampla coalizão global para finalizar o desenho e o nível do teto de preços” do petróleo e a Comissão trabalharia “para chegar a um consenso entre nossos 27 estados membros”.

“A extorsão russa é clara para todos, entre outras coisas, o aumento de preços estabelecido pelo fundo foi a favor dos russos porque eles nos deram menos gás a um preço mais alto”, o que lhes permitiu “ganhar muito dinheiro para financiar a guerra.” O Ministro da Transformação Ambiental disse Roberto Cingolani no Tg1, ameaçando a Rússia de cortar o fluxo de gás para a Europa. “A Rússia não pode suspender o fornecimento tão rapidamente porque não tem outro gasoduto para colocar esse gás e vendê-lo em outro lugar. É pôquer.”

vai merecer Intervenção planejada de “um ou dois bilhões” O ministro do Turismo espera na próxima semana pelo governo “a libertação imediata de energia e gás a preço controlado”, Massimo Garavaglia. É “isolar a interferência” e “não é uma questão pequena”. Garvaglia explicou que “as principais linhas do ministro Singolani” prevêem “dois decretos a favor dos consumidores de energia e dos consumidores de gás”. “No início da próxima semana, o governo vai implementar medidas que vão reduzir os custos da conta de energia, o objetivo é restaurar o poder de compra. A Itália vem exigindo um teto de preço do gás há meses, e nem todos concordaram. A União Europeia, mas as coisas estão mudando”, diz o ministro da Saúde Roberto Speranza.

debate político

“No momento, a Itália tem duas situações de emergência prioritárias que devem ser resolvidas. São necessárias intervenções imediatas para evitar aumentos na eletricidade e no gás, mas também para interromper a cobrança de impostos pela Receita”. Permissão do capitão da liga, Matteo Salvini. “Não quero ganhar uma eleição com um país de joelhos e mais um milhão de desempregados. Há um governo que ainda está no poder. Como fez a França, que imediatamente destinou 30 bilhões”, disse Salvini.

“Tem empresários decidindo se fecham ou pegam dívida para fechar no final do ano e isso não é possível.” Assim, o Ministro das Relações Exteriores e o líder do engajamento cívico, Luigi Di Maio À margem do Fórum Ambrosity. É “um momento de grande sofrimento para as nossas empresas italianas, desde a mais pequena empresa até à maior empresa transformadora – acrescenta o ministro – todos estão a sofrer com o preço da energia que decorre da chantagem de Putin à Europa, do jogo que ele joga na redução quantidades de gás que permitem uma forte especulação no Ttf em Amsterdã”. Quanto à hipótese de racionamento de energia, Di Maio respondeu que “o único racionamento que quero fazer no momento é nas contas das empresas italianas. Pague as contas italianas por 80%, senão as empresas, racionando ou não, não vão ser capaz de lidar com o outono, nem até o inverno.”

“Estou de pleno acordo sobre o preço máximo: garantimos o máximo apoio ao governo em uma luta que consideramos essencial. Nas últimas horas, fiquei um pouco mais otimista do que nos últimos dias.” O líder da FDI disse que Geórgia Meloni À margem do comício eleitoral em Cagliari. “Faremos o que pudermos para ajudar a Itália nesse sentido – e ele acrescentou, em resposta a uma pergunta de um repórter – acho que podemos trabalhar em nível italiano para separar o preço da eletricidade do preço da gás. Trata-se de uma redução significativa e imediata nas contas.”