Covid, as últimas notícias hoje da Itália e do mundo | Surto na Coreia do Norte, 18.000 casos confirmados. Seul fornece vacinas e equipamentos para Pyongyang- Corriere.it

a partir de Valentina Santarbea

As últimas notícias sobre a pandemia na sexta-feira, 13 de maio

Existem 39.317 novos casos de COVID-19 na Itália (Aqui está o boletim). Assim, o número de pessoas infectadas com SARS-CoV-2 desde o início da epidemia subiu para pelo menos 16.954.784. Ontem, foram registradas 130 mortes, elevando o número total de vítimas para 164.976 desde fevereiro de 2020.

• Dois anos após contrair a Covid-19, metade dos pacientes que estavam internados na época ainda apresentava pelo menos um sintoma. Isso é sugerido por um estudo recém-publicado no The Lancet Respiratory Medicine Que acompanha os pacientes desde o início da epidemia e, portanto, representa o acompanhamento mais longo publicado até o momento.

• A Coreia do Norte impôs um bloqueio Para controlar o primeiro surto reconhecido de Covid depois que o país anunciou há mais de dois anos que havia conseguido manter o vírus fora de suas fronteiras.

11h50 – Excesso de mortalidade, UE cai para 6% em março Após a quarta onda de excesso de mortes no outono de 2021, os dados na União Europeia continuaram a melhorar, segundo o Eurostat. De +7% em janeiro e fevereiro, em relação ao período médio pré-pandemia da Covid-19 (2016-2019), em março de 2022 caiu para 6%, bem abaixo dos picos de novembro (+26%) e dezembro (+23%) do ano passado.

11h35 – Kremlin, Rússia pronto para fornecer vacinas à Coreia do Norte A Rússia avaliará imediatamente quaisquer solicitações da Coreia do Norte para suprimentos de vacina COVID-19. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na sexta-feira. Peskov disse que os camaradas norte-coreanos estão bem familiarizados com as várias vacinas que oferecemos e estão familiarizados com nossa extensa experiência com o COVID. Se houver algum recurso de Pyongyang, ele será tratado imediatamente. READ Doença da vaca louca: dois casos no Brasil, paralisação das exportações para a China - última hora

11h13 – Estudo: Chance muito baixa de reinfecção após um ano O risco de se tornar grave ou fatalmente infectado novamente pelo Covid-19 permanece muito baixo, mesmo doze meses após a primeira infecção. O que revela um novo estudo – o primeiro do mundo nesta escala de tempo – publicado na revista Fronteiras na saúde pública e coordenado por Lamberto Manzulli, Professor do Departamento de Ciências Médicas e Cirúrgicas da Universidade de Bolonha. A investigação acompanhou os casos de mais de cem mil pacientes na região italiana de Abruzzo que foram infectados com o vírus Covid-19 desde o início da epidemia até fevereiro passado, com a taxa de infecção investigada novamente e doença secundária ao longo de um ano. .

10h34 – Xangai tentou reabrir Ontem, 312 novos casos confirmados de Covid-19 com transmissão local foram relatados na China continental, dos quais 227 em Xangai. A Comissão Nacional de Saúde anunciou naquele dia. De fato, Xangai tentará reabrir suas portas novamente em alguns dias após o cerco estrito da cidade, agora em sua sétima semana. O objetivo é conseguir a erradicação da doença na comunidade, o que significa que qualquer novo caso só ocorrerá em pessoas que já estão isoladas, disse o vice-prefeito Wu Qing em entrevista coletiva. Nenhuma data específica foi definida para a liberação das restrições, e Wu não disse como será a reabertura, exceto que a cidade pretende restaurar gradualmente a produção industrial, educação e serviços médicos. Os censores removeram reclamações de escassez de alimentos e vídeos postados online mostrando pessoas em Xangai e outras regiões discutindo com a polícia. Em Pequim, onde o surto é muito menos comum, mais testes diários foram solicitados, estudos foram suspensos, pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa, restaurantes estão limitados a fast food e muitas lojas, locais turísticos, bancos e escritórios do governo estão fechados. . READ Madoff, um ex-banqueiro condenado pela maior fraude da história, morreu na prisão - Corriere.it

09:08 – Release, índice Rt estabilizado em 0,96 O índice Rt estabilizou em 0,96 e a infecção diminuiu de 559 para 458 casos por 100.000, O emprego intensivo e as internações estão a diminuir: estes são os dados mais recentes da monitorização do Instituto Superior de Saúde. A taxa de emprego em terapia intensiva caiu para 3,4% (pesquisa diária do Ministério da Saúde de 12 de maio) ante 3,7% na semana anterior (pesquisa diária do Ministério da Saúde de 5 de maio). A taxa de emprego nas áreas médicas em nível nacional caiu para 12,6% (pesquisa diária do Ministério da Saúde de 12 de maio) ante 14,5% (pesquisa diária do Ministério da Saúde de 5 de maio) na pesquisa anterior. Não há áreas de alto risco.

08:42 – Ameaça de pesadelo para a Coreia do Norte: 18.000 casos confirmados Mais de 18.000 casos de Covid-19 foram confirmados na Coreia do Norte, informou a agência de notícias Yonhap, citando a agência de notícias oficial KCNA de Pyongyang. De acordo com um relatório, 6 pessoas morreram do vírus. Ontem, o país detectou seu primeiro caso de Omicron BA.2, também conhecido como Omicron stealth. O líder norte-coreano Kim Jong Un convocou uma reunião do Politburo do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores no poder e ordenou um bloqueio nacional: O sistema de prevenção máxima para a emergência epidêmica foi ativado na Coreia do Norte. Juntamente com a Eritreia, Coreia do Norte Apenas um em cada dois países não iniciou uma campanha de vacinação contra a COVID-19, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O programa global de compartilhamento de vacinas COVAX COVID-19 reduziu o número de doses alocadas ao país, sob sanções impostas por seu programa nuclear, e Pyongyang rejeitou ofertas de vacinas da China. O líder Kim Jong-un teria sido vacinado em julho de 2021, mas não há confirmação. E nos mesmos casos testados (350 mil) não somam a capacidade de tampões mostrada pelo estado. No final de março, apenas 64.207 pessoas de 25 milhões haviam sido testadas para o coronavírus e todas deram negativo, de acordo com os números mais recentes da OMS. Ainda não está claro se a Coreia do Norte impôs a máscara desde o início da epidemia: cidadãos foram vistos usando a máscara, mas também participando de importantes eventos políticos, que mobilizaram dezenas de milhares de pessoas, sem qualquer proteção. READ Londres, grande incêndio na Estação e Castelo de Elefante

08h28 – Seul fornece à Coreia do Norte vacinas e equipamentos médicos Presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol se ofereceu para enviar vacinas Covid-19 para a Coreia do Norte Na sequência do anúncio do primeiro surto da epidemia no país em mais de dois anos de pandemia. O porta-voz do presidente Yoon Seok Yeol disse em comunicado que o presidente Yoon Seok Yeol planeja fornecer vacinas e outros suprimentos médicos, enfatizando que serão realizadas conversas com o lado norte-coreano sobre os detalhes. Enquanto isso, Pyongyang disse hoje que seis pessoas (incluindo o tipo Omicron) morreram depois que a febre explodiu no país, afetando 350.000 pessoas desde o final de abril.