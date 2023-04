Banheira e chuveiro: Se o ralo estiver entupido, você tem que fazer isso e resolverá em 5 minutos

ralo entupido? Não desperdice seu tempo e dinheiro com produtos inúteis, experimente esses remédios naturais e você resolverá rapidamente.

Existem muitos eventos inesperados com os quais você terá que lidar diariamente, tanto em casa quanto no exterior. Uns de solução fácil, outros que vão exigir a intervenção de mãos experientes que resolverão tudo. Mas o que você precisa saber é que Muitos desses “problemas” geralmente são causados ​​por seus maus hábitos.

sobrasou jogá-lo no ralo da cozinha, Poesia Deixe o cabelo livre para fluir no chuveiro ou na banheiraeles podem facilmente ficar entupidos e criar verdadeiros engarrafamentosAssim, a água não fluirá mais com facilidade e também se formarão odores desagradáveis. Nesse caso, seus maus hábitos criaram uma grande confusão para você e agora você terá que resolvê-la o mais rápido possível.

Acabaram-se os ralos entupidos graças a estes inovadores remédios naturais: experimente todos e resolverá sem esforço

Ter um ralo entupido certamente não é bomSeja do chuveiro ou da pia da cozinha, ver a água estagnada e não descer como deveria definitivamente não é uma sensação boa, principalmente se tudo isso Leva a maus cheiros. Um problema que realmente não pode ser esquecido, quanto mais cedo você puder corrigi-lo, menos danos causará. Por isso, daqui a pouco, mostraremos alguns deles Maneiras completamente naturais que resolverão a situação sem esforço.

Quantos restos de comida (bem leves) e cabelos foram jogados no ralo da casa? O gesto que talvez por uma vez não crie quem sabe o problema, mas multiplique por 365 dias, o estrago está feito. Então, o que precisa ser feito para liberar naturalmente o ralo Sem usar nenhum produto químico? Como sempre, estamos prestes a dar-lhe a resposta, revelando alguns dos nossos favoritos Os remédios caseiros mais eficazes. É o que é:

Sal e bicarbonato de sódio: a combinação que não deixa escapar dos engarrafamentos. Despeje 4 colheres de sopa de sal grosso e 4 colheres de sopa de vinagre e esvazie uma panela com água fervente pelo ralo, você verá como a água vai escorrer sem problemas; Detergente: Despeje meia xícara de detergente natural no ralo, deixe escorrer e por último despeje sempre água quente. A graxa e o óleo deslizarão suavemente; Shampoo ou gel de banho: coloque sempre meia xícara e deixe agir de um dia para o outro, na manhã seguinte coloque uma panela com água fervendo e está pronto; Coca Cola: Este remédio é particularmente adequado para canos de banheiro, despeje cerca de 500ml de xarope, deixe agir durante a noite e dê descarga na manhã seguinte, um engarrafamento será apenas uma lembrança distante.

Esses truques simples serão suficientes e você poderá dizer adeus aos ralos entupidos.