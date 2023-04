«Luta entre forças russas e mercenários Wagner» – Corriere.it

batalha entre RQuebre os russos comuns E lutadores de grupo para mercenários para a empresa privada russa wagner Isso aconteceria no domingo 23 de abril no território lugansk, na cidade Stancia Luhanska. A notícia, que agora é impossível verificar, foi publicada pelo site ucraniano na noite de domingo Kyiv independenteque citou fontes não especificadas do Estado-Maior Kyiv.

no seu loop muito pouco detalhe. De acordo com alguns comentários postados em Twitter Em seguida, removido em tempo recorde lo choque Teria sido causado por uma desavença entre alguns membros dos dois grupos, que depois se desviaram para um só. tiroteio. Portanto, não foi “fogo amigo”, como às vezes acontece em todas as guerras, mas um verdadeiro atrito entre dois aliados em campo. Os mercenários de Wagner foram acusados ​​de vários crimes na Ucrânia. Há poucos dias, dois deles revelaram ter matado deliberadamente várias crianças, seguindo ordens recebidas de seus superiores.

Se confirmada, a notícia pode se referir a um ponto de inflexão No relações Empresa muito difícil Yevgeny Prigozhin E Ele voa. O fundador da Wagner era muito próximo antes O presidente russo, Vladimir Putin, Mas ele passou por momentos difíceis nas últimas semanas e muitas vezes se calou mídia russa Para não ceder a críticas constantes à liderança das forças Ele voa, As críticas, que segundo várias fontes, teriam irritado até Putin. o anterior cozinheiro do czar como muitas vezes é chamado PrigozhinDepois de alguns problemas com a lei quando jovem, ele se tornou um empresário estabelecido graças a contratos governamentais para alimentação institucional, fornecendo refeições para…o exército russo e empresas de serviços. READ França, Decathlon suspende venda de canoas para evitar migrantes - Corriere.it

Nos últimos anos em restaurante de negóciosE Prigozhin Ela adicionou as femininas guerra. O grupo de mercenários de Wagner nos últimos anos tem atuado em todos os teatros de guerra onde ele foi Rússia Interesses: quem Síria No Líbia e tudo Sudão. na Ucrânia Segundo algumas fontes, a empresa privada deveria enviar dezenas de milhares de combatentes.

foram os milicianos Prigozhin Há semanas eles estão sitiando uma cidade Bakhmut, Sem importância do ponto de vista puramente militar, mas tornou-se um símbolo para ambos os lados. Entre o mercenários Muitos recrutas em prisões russas Em troca da promessa de liberdade no finalguerrae outros Eles virão deSíriade Líbiade África do Sul E deAfeganistão.

Soldados de empresas privadas – você paga a eles dinheiro de O Kremlin Por meio de um sistema que os oponentes de Putin descrevem como “emaranhado e opaco” – eles estão sendo implantados em algumas áreasUcrânia Sozinho, em outros ao lado forças regulares. De acordo com testemunhos ucranianos, especialmente na área de dBakhmut Os condenados recrutados por Wagner eram frequentemente usados bucha de canhão;, foi enviado para atacar as linhas ucranianas para enfraquecer a resistência, esgotar munições e localizar postos avançados e depois espancá-los com artilheiros. Assim serão milhares i mercenários caídos.

Prigozhin Por seu lado, tem mostrado desde o inícioInvadir alguma desconfiança de liderança de Moscou E nas últimas semanas, as críticas se tornaram cada vez mais cáusticas. o anterior cozinheiro do czar Ao mesmo tempo, ele lamentou sua inadequação fornecer para Armas e munições Da Rússia à sua milícia. Então, alguns dias atrás, ele de alguma forma se realinhou com Putin, mas só faria isso para se preparar para entrar na política. De qualquer forma, o Kremlin o considera “inconveniente”, mesmo que Moscou não possa prescindir de seu apoio no momento. READ Ucrânia, Medvedev: "O Ocidente deve desaparecer." Kyiv: transformando quartos em Kherson