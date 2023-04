O político russo congela o mundo

Nikolai PatrushevSecretário do Conselho de Segurança da Rússia congela o mundo! Uma ameaça real do político russo.A Rússia possui armas avançadas e únicas que são capazes disso Aniquilar qualquer inimigoIncluindo Estado unido” está lendo Em entrevista ao jornal Rossiyskaya Gazeta relançado por imposto. A Rússia é paciente e não assusta ninguém com sua vantagem militar, Patrushev explicou. No entanto, ela é proprietária armas avançadas E o único capaz de destruir qualquer inimigo, incluindo os Estados Unidos, no caso de uma ameaça à sua existência.

Nas últimas horas, tem estado constantemente ligado A guerra entre a Rússia e a UcrâniaO ministro das Relações Exteriores da Rússia também falou Serguei Lavrov. Este último, como mencionei antes SkyTG 24embora alguns países pretendam anular a Rússia, Moscou ainda tem “Muitos amigos no Ocidente“. Depois disso, o chefe da diplomacia russa interveio em seu canal “Telegram”, alertando seus seguidores sobre isso A luta de seu país para manter sua posição no mundo já começou.”

Todas as tentativas de dividir e governar estão fadadas ao fracassoSiga Lavrov. Embora campanha para cancelar rússia, Ainda temos muitos amigos, mesmo no Ocidente. Eles compartilham nossos valores tradicionais.” Finalmente, enfatize como o país se defenderá.agressão aberta pelo Ocidente liderado por neonazistas ucranianos”.