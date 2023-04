Finlândia para votar, um dia com Sanna Marin. Reeleição em dúvida: “muito para gastar” – Corriere.it

Do nosso correspondente

TAMPERE E HELSINKI – No mercado de Tampere parece uma tulipa em um mar de casacos pretos (está -5°C): lábios escarlates, cashmere vermelho claro e jaqueta de couro. 8 de dezembro de 2019 foi seu primeiro dia no governo e você, Sanna Marin, 34 anos Ela foi a primeira presidente mais jovem do mundo, ele estava vestindo um terno escuro na altura do joelho e sem uma partícula de maquiagem. 1º de abril de 2023 pode ser seu último dia como primeira-ministra em pleno cargo: após 40 meses, uma pandemia e uma guerra, o mundo mudou e ela também. Na cédula, isso provavelmente vai custar caro.

Hoje votamos na Finlândia e O partido da primeira estrela, os Social-democratas, é apenas o terceiro nas pesquisas de opiniãoaqui é preditivo para buscar decimais: ontem Partido da Coalizão Nacional, a centro-direita liderada por Petteri Urbu, de 54 anos, com 19,8%. então “Finlandês” é o inimigo jurado de Marine Rica Pura, com 19,2%. e por último os sociais-democratas, 18,7%. O governo é formado pelo candidato do partido que obtiver o maior número de votos; A pessoa mantém-se no cargo, para tratar de assuntos da atualidade, até à formação do novo, que se prevê chegar no verão. As consultas começam em 17 de abril. “Meu coração está alto, sei que vamos conseguir”, exala Maren com um sorriso entre os fãs que pedem fotos dela. Tampere, com um passado operário, é a sua cidade natal.

No entanto, ele não votará nela, por exemplo, Arquiteto contemporâneo Jean Baltalaque passa para a assembléia. “Muito agressivo, muito intenso. Demonize seus oponentes.” Enquanto ele fala, o campo aplaude Marin. O que ele prometeu? Mais enfermeiras em lares de idosos. Na verdade, existem poucos colegas de Marin e Baltala aqui. A torcida consiste em grande parte de aposentados. Alguém acena com uma muleta para torcer. A primeira fila é uma fila de peões. investigação antesHelsingin SanomatHá três anos, entre membros do partido Foram mais de 90 menores de 35 anos. A marcha de Marin parece um cartão postal de um passado idílico que 15 anos de crises globais parecem ter corroído aqui também: a senha, na verdade, só pode ser pronunciada nessas latitudes, hyvinvoinvalioQualquer condição social. READ Covid, a partir de hoje na Itália novas regras de quarentena para vacinações, Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicília amarelo a partir de segunda-feira

“O melhor recurso do país não são as florestas, são os cérebros”, troveja Marin, aplaudido de pé: Durante seis minutos do dia 14 de março ele fala sobre a escola“Que vamos voltar aos melhores padrões.” O fantasma é a Estônia, que derrotou a Finlândia em primeiro lugar nos testes da OCDE-PISA. “O crescimento não é alcançado com a redução de impostos corporativos, mas com pesquisa e desenvolvimento.” Em seguida, assistência médica, desigualdade e subsídios. Ela demora uma hora para sair: todo mundo quer tirar uma foto com ela.

O índice de aprovação de Marin é alto: 62%. e 69% entre as mulheresMarco Juncari, colunista e diretor editorial daHelsingin Sanomat. “E eles adoram lá fora.” Hoje 60 jornalistas credenciados de todo o mundo. Então, por que ele está andando? A culpa é de “Partygate” que o surpreendeu no verão passado? “Não. Ele está pagando o preço por erros políticos.”O Partido do Centro não mais se unirá: “Muito esquerdista”. Ao descartar que se aliaria aos monarcas, ela “quebrou a tradição de acordos muito amplos”. E com Orpo ele dificilmente pode governar: Ele é um estadista, está pedindo 6 bilhões de cortes.

“O déficit me preocupa”, explica o economista. Martin Bassi, Proprietário do Podcast de Educação Financeira e Candidato com Petteri Orpo. “Com Marin, ganhamos $ 10 bilhões em dívidas por ano.” 45% dos gastos públicos são redes de segurança social. “São 200 mil desempregados. Em vez de alimentá-los, temos que treiná-los: há uma crise na força de trabalho, mas a oferta e a demanda não estão atendendo.” Argumentos que trazem votos em uma crise econômica. “Nosso país não é desperdício, mas investimentos”, diz Sanna Marin. Do Teatro Lempäälä, A segunda assembleia em seu último dia de campanha. “Ninguém vai ficar para trás” nas filas dos estrados da festa servindo – é tradição – enchidos ou panquecas. O prato típico do Sdp é sopa de ervilha. “Como no exército”lembra de um membro. 1.700.000 finlandeses votaram antecipadamente; Os 60% restantes votam hoje. READ Vírus corona no mundo, a América tem quase 200 milhões de vacinas. Registre ferimentos na Índia

‘Se você tem amigos abstinentes, traga-os com você’: o chefe do partido também subiu ao palco em Helsinque, no antigo bairro degradado de Karhopoisto Tarja Halonen, 79 anos, a primeira mulher presidente da república (entre 2000 e 2012, conhecida no noticiário italiano desde que Silvio Berlusconi disse ter obtido residência em Parma para uma agência da UE que a Finlândia também estava interessada em “se livrar de minhas habilidades de jogo com ela”) . Você vê seu colega de novo? “Muito. E estou orgulhoso dela. Ela teve quatro anos inimagináveis, e saiu de forma fantástica.” Ainda assim, é difícil culpar Marin por estar “nervosa” entre os críticos: o avatar da campanha vê ela e Rika Bora discutindo em um estúdio de TV, enquanto Urbu ri.