A vice-ministra Marlene Schiappa será capa da Playboy-Corriere.it

Do nosso correspondente

A ministra das Relações Exteriores da França, Marlene Schiappa, decidiu aparecer na capa e nas páginas internas da revista Playboy. A quarenta anos encarregada da “Economia Social, Solidária e Ambiental” no governo de Elizabeth Bourne, tendo lidado durante muito tempo com a igualdade de género, concede uma entrevista de 12 páginas “sobre a liberdade das mulheres, feminismo, política e economia”. Literatura», identificou fontes do seu ministério ministerial, acrescentando que Shyaba «usa um longo vestido branco e usa um vestido branco».

O jornal parisiense deu a notícia, referindo-se à perplexidade do assessor ministerial: “Não importa como você se veste, é uma loucura. Isso não é possível em meio à crise social das aposentadorias”. Com lançamento previsto para 8 de abril, o vice-ministro olha para o horizonte por trás do famoso logotipo da Playboy adaptado às cores azul, branco e vermelho da bandeira francesa.

Assim, a comitiva de Chiappa respondeu à primeira e às seguintes críticas: «Sempre reivindicámos o facto de falarmos com todos e termos Conexões não convencionaisE a. Afinal, esta é uma das muitas razões do apoio que o Secretário de Estado tem. Marlene Schiappa é a única no governo capaz de responder a uma revista como a Playboy, e é a primeira política a aparecer em sua capa.

Marilyn Schiappa fala na entrevista sobre a liberdade das mulheres no Afeganistão Ele aponta que a França defende o direito ao aborto, mas também os direitos das pessoas LGBTQ no cenário internacional”.

Editora da edição francesa da PlayboyJean-Christophe Florentin diz que “Marlene Schiappa é a política mais compatível com a Playboy porque ela está intimamente ligada aos direitos das mulheres e ela entendeu que A Playboy não é mais uma revista para velhos machistas, mas pode ser uma ferramenta para a causa feminista». A editora acrescenta que a Playboy não é mais a revista softcore que costumava ser, mas uma “enganado” (a meio caminho entre livro e revista) Trimestral de aproximadamente 300 páginas. “Ainda há algumas garotas que estão nuas, mas isso não é o principal.”

Esta não é a primeira vez que Marilyn Schiappa pede liberdade de expressão em questões como direitos das mulheres e sexualidade. Em 2010, muito antes de entrar no governo pela primeira vez em 2017, o parisiense era descendente de corsos Osez escreveu l’amour des rondes “Ouse Amar uma Mulher Próspera”, um livro que denuncia os cânones estéticos contemporâneos e comanda a magreza. Ela tem sido associada a livros eróticos escritos sob o pseudônimo de Marie Minnelli., mas depois explicou que escrevia pouco, às vezes em colaboração com outros autores. Entre os títulos, Marilyn Schiappa afirma ser de autoria de Marie Minnelli, Use a voz de estreia “Ouse pela primeira vez” é para meninas mais jovens, e Osez l’orgasme féminin, “Ouse o orgasmo feminino”, que ele escreveu enquanto estava no governo.