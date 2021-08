“É a evacuação mais difícil da história” – Corriere.it

O presidente dos Estados Unidos volta a falar da Casa Branca: “Muito progresso foi feito, garantimos a segurança do aeroporto e retomamos os voos”.

NOVA YORK – Pela terceira vez em uma semana, Sr. Presidente Volta a explicar as razões para a retirada do Afeganistão. Desta vez, ele o faz enfatizando a coragem e os perigos da missão de 7.000 soldados Até agora, 18.000 pessoas foram evacuadas: «Uma das maiores e mais difíceis pontes aéreas da história. O único país capaz de exercer esse poder são os Estados Unidos. “Temos um acordo com o Taleban e eles vão deixar os americanos passarem nos postos de controle”, disse Biden. Em um briefing ao Congresso, descobriu-se que Alguns americanos poderiam ter sido espancados Enquanto tentavam chegar ao aeroporto. Em uma ocasião, os militares deixaram o perímetro do aeroporto para resgatar 169 americanos. “Não posso prometer qual será o resultado final ou não haverá risco de perdas”, disse Biden.

Ao retirar o Presidente da República Ela expressou mais simpatia do que em lançamentos recentes. Ele obviamente disse isso também Afegãos que ajudaram as forças armadas A obtenção de vistos especiais é uma prioridade (resgatá-los é “quase tão importante”) e ele tentará ajudar ONGs que ajudam aqueles que correm o risco de represálias do Taleban, incluindo muitos ativistas. O governo ajudou O jornal New York Times, a Washington Post e a Jornal de Wall Street Para fazer com que o pessoal local saia e Facilitar cartas privadas. Posição entre o Vice-Presidente Kamala Harris e o Secretário de Estado Anthony Blinken Biden antecipação Imagem com mais controle No confronto último domingo

, sozinho em uma sala em Camp David, conversando via link de vídeo com sua equipe.

Eu não vou voltar para Wilmington, Delaware neste fim de semana, Para dar uma ideia da urgência com que vê a crise mais grave de sua presidência. À noite, Harris partiu para Cingapura e Vietnã, em uma missão no Indo-Pacífico sob crescente pressão chinesa. Nos últimos dias, Blinken conversou com parceiros da OTAN. Biden com Boris Johnson, Angela Merkel e Emmanuel Macron. Quando o presidente foi questionado sobre a perda de credibilidade da América no mundo, ele respondeu que “os aliados da OTAN estão firmemente do nosso lado. Ninguém nos critica”.

Washington pretende concluir a evacuação até 31 de agosto, mas está pronto para reavaliar a data. Vários aliados da OTAN pediram sua extensão para retirar mais pessoas.

