O que o negociador climático moribundo tem a dizer ao mundo

Jovens ativistas climáticos em Sharm El-Sheikh, Egito, na COP27 em 19 de novembro de 2022 (AP Photo/Nariman El-Mofty, LaPresse)

O Financial Times entrevista Pete Betts, um diplomata de confiança nas conferências climáticas da ONU com um perigoso tumor cancerígeno

Pete Bates não é famoso, mas faz parte de um influente grupo de pessoas que trabalhou nos últimos anos em negociações internacionais para tentar resolver o maior problema do nosso tempo, a crise climática. Um diplomata britânico que participou nas negociações climáticas organizadas pelas Nações Unidas – as COPs – em funções de grande responsabilidade nas delegações do Reino Unido e da União Europeia e depois como consultor da Agência Internacional de Energia (IEA): entre outras coisas, ele foi uma das pessoas que trabalharam no histórico Acordo de Paris de 2015.

Bates hoje tem 64 anos. Ele certamente nunca saberá como será o trabalho de sua vida nas próximas décadas e provavelmente nem verá a próxima conferência sobre o clima porque tem um tumor cerebral grave. Quando foi diagnosticado, foi anunciado que ele tinha uma expectativa de vida de 15 meses – já se passaram 14 meses desde então. Bates passou grande parte desse tempo escrevendo um livro sobre onde estamos lidando com a mudança climática, o sentido das conferências das partes, que de fora são frequentemente vistas como difíceis de entender e geralmente inúteis, e sobre o fracasso da política internacional em reduzir emissões de gases de efeito estufa. Ele também conversou sobre esses assuntos com um repórter de jornal tempos financeiros Pilita Clark que os resumiu em um o último artigo.

Por exemplo, Bates disse: “As decisões que serão tomadas em Pequim importam mais do que todas as outras decisões”, explicando que a China é o país do qual depende hoje a possibilidade de reduzir significativamente as emissões globais, como “o maior produtor de emissões de gases de efeito estufa . Bates continua dizendo que a falta de acordo internacional sobre quais intervenções precisam ser realizadas até 2030 depende principalmente da China, onde a meta de manter o aumento da temperatura média global abaixo de 1,5°C em comparação com a era pré-industrial foi de fato desapareceu. .

“Não estou dizendo isso para apontar o dedo para Pequim: países desenvolvidos fora da Europa, especialmente Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, não fazem nada há décadas, quando poderiam ter feito de uma forma muito mais barata e administrável. Mas agora os fatos reais são estes.”

Não ultrapassar o limite de 1,5°C, que está cada vez mais próximo, teria sido importante para não aumentar muito a probabilidade de eventos catastróficos, como enchentes e secas prolongadas em nível regional, e evitar algum retorno de “inúteis “, ou seja, situações de crise no clima e nos ecossistemas que não podem ser resolvidas simplesmente com a redução da temperatura. “Muitos vão tentar aproveitar esse momento para dizer que devemos desistir do limite de 1,5°C”, comentou novamente Bates: “Mas são as mesmas pessoas que nos impediram de chegar lá.”

Bates acrescentou que, mesmo que ultrapassemos o aumento de 1,5°C, não devemos desistir, mas redobrar nossos esforços.

Sobre a China, Bates disse que sempre fica surpreso com as críticas que recebe de alguns líderes de ONGs quando diz que o destino do clima depende da China, mas também há boas razões pelas quais as ONGs estão “relutantes em pressionar Pequim”. Fazer isso corre o risco de exacerbar as tensões entre a China e o Ocidente, que só pioram. E ele zomba daqueles que afirmam que a China não está fazendo nada, o que é errado. Além disso, as ONGs que trabalham na China têm um medo legítimo de sofrer as consequências se forem muito significativas”.

Bates acredita que, como a maior parte das emissões hoje é produzida por economias emergentes, é importante incentivar os países ricos a ajudar financeiramente os países pobres a mudar para fontes de energia que não emitam gases de efeito estufa. Recursos significativos são necessários para iniciar a chamada transição ecológica e “os fundos existentes são extremamente insuficientes”.

Falando sobre os mecanismos diplomáticos por trás dos acordos climáticos internacionais, Bates disse, ao contrário, que para ele é sempre muito frustrante ver o quão pouco a maioria das pessoas entende o que está sendo feito nas COPs e, principalmente, o que não está sendo feito: “As ONGs e os meios mídia não” Não entendo como as coisas mudaram depois do Acordo de Paris de 2015. Agora, as decisões realmente importantes estão sendo tomadas meses antes do início da COP. Acontece quando os países anunciam seus compromissos nacionais de redução de emissões, conforme previsto no Acordo de Paris.

Em relação a essas promessas, ou mais precisamente Contribuições determinadas nacionalmente (NDC), em italiano para “contribuições determinadas nacionalmente”, os negociadores da COP cometeram um grande erro em retrospectiva, Bates acredita hoje:

Quando chegamos a esse acordo, acreditávamos que a sociedade civil prestaria muita atenção a essas promessas e, portanto, os países se sentiriam pressionados a estabelecer metas ambiciosas e a ajustá-las se julgassem insuficientes. Nós estávamos errados. Por um lado, os NDCs não são feitos em tempo hábil. Depois disso, ninguém critica os compromissos, a não ser aqueles assumidos pelos países desenvolvidos. Deveria haver muita atenção para as falhas de países como a China (…), deveria ficar mais claro que países como o Brasil de Jair Bolsonaro reduziram seu compromisso. Em vez disso, mais atenção é dada às palavras sobre os combustíveis fósseis usados ​​nos documentos finais da Conferência das Partes, que não obrigam nenhum país a fazer nada.

Bates e Clark também falaram sobre o ativismo climático e elogiaram o trabalho de Greta Thunberg, que ele acredita ter colocado a mudança climática “de volta ao radar dos políticos” quando corria o risco de ser esquecida. Por outro lado, grupos como o Extinction Rebellion parecem ser ineficazes na seleção de beneficiários para suas campanhas. Mas concordo que a juventude de hoje foi prejudicada pela minha geração: não acho que seja culpa dos negociadores individuais, mas assumo minhas responsabilidades. Acredito que tenho um alcance mais amplo do que os outros para fazer a diferença. Mas falhamos coletivamente, isso mesmo.”

Bates também compartilhou algumas anedotas sobre políticos e negociadores específicos que ajudam a entender o que acontece nas COPs. Entre outras coisas, ele comparou o trabalho de vários primeiros-ministros britânicos em conferências e disse que na COP26 em Glasgow em 2021, Boris Johnson e seus assessores estavam ocupados principalmente fazendo manchetes para a conferência – já organizada pelo Reino Unido – um sucesso tão grande. “Johnson criticou o presidente da COP, Alok Sharma, por derramar algumas lágrimas após uma intervenção de última hora da Índia e da China que enfraqueceu os compromissos de eliminar gradualmente o carvão como fonte de energia. Ele pensou que isso faria a COP parecer um fracasso.”

Hoje Bates está trabalhando em seu livro sobre COPs e o clima também, para aceitar que está prestes a morrer: ela espera que isso mostre que sua vida valeu a pena.

– Leia também: Exatamente o que está sendo feito nas conferências do clima

Continuar a postar