O acidente que mudou sua vida

A história de Halvi ou o homem com apenas meia cabeça é uma evidência da flexibilidade do corpo humano. entre outras coisas

Ao longo da história humana houve situações que não podem ser compreendidas. Situações em que as chances de sobrevivência humana são reduzidas a zero mostraram uma condição formidável Força de vontade. Obviamente, essas são situações limítrofes que muitas vezes envolvem ter que suportar grandes dores físicas e psicológicas. Na verdade, a deformidade ainda é vista como algo que, na maioria das vezes, é objeto de ridículo público.

A história de Halvey, que na verdade foi chamado ao cartório Carlos RodriguezPorém, não é a história de uma pessoa que, desde o nascimento, se encontra em um uma condição física particular A pena de quanta gente é a prova viva de como o outro comportamentos Eles devem ser evitados completamente. Esta é a verdadeira razão pela qual este homem carece de grande parte de seu crânio e massa cinzenta.

A história do homem com meia cabeça

A história que Carlos Rodriguez, também conhecido como Halfy, foi apresentado várias vezes também nas redes sociais For His Strange Situation in Life é a história de um menino um tanto imprudente que, quando adolescente, se vê envolvido em uma situação assustadora. acidente de carro O que fez com que as lesões agora aparecessem em seu crânio. Rodriguez conta a história com franqueza. Ele estava realmente com seu primo em ninguém carro roubado Na área de Miami, Flórida. E foi sob a influência combinada de Drogas e álcool.

A certa altura, o carro bateu em um poste de luz e, como não estava usando cinto de segurança, Rodriguez foi literalmente Ele voou para fora do carro Então ele cai de cabeça no asfalto. Esta história foi encomendada a partir de uma série de vídeos que também apareceram no YouTube, nos quais o homem com metade da cabeça tenta recomendar Para que as crianças não façam o mesmo e, assim, evitem o uso de álcool e drogas e, acima de tudo, não os usem ao mesmo tempo. É claro que a situação de vida de Carlos Halvey Rodriguez é uma situação de vida em que, por mais normal que uma criança possa parecer, ocorre com pelo menos parte de sua função cerebral comprometida. Devido à ausência de parte do crânio para a operação Quais médicos tiveram que encaminhá-lo com urgência para permitir que ele sobrevivesse.

A história desse homem que só tinha meia cabeça parecia assim no começo trote online. Aparições em vídeos do YouTube corroboram fotos tiradas pela polícia de Miami quando Rodriguez estava na época Preso alguns anos atrás por crimes relacionados à prostituição. Um videoclipe, embora Rodriguez afirme que drogas e álcool fazem mal ao menino, permite que ele seja filmado fumando maconha e declara abertamente que o faz todos os dias.