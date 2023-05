Alarme de avião em Kiev, explosões ouvidas – o mundo

Um alerta de ataque aéreo disparou em Kiev, onde foram ouvidas explosões. ANSA pode testemunhar imediatamente. Explosões e incêndios no bairro Suleiman da capital. Possível impacto de detritos do drone. Todos os serviços vão para o local ”, escreve o prefeito de Kiev Vitali Klitschko no Telegram.

Cerca de meia hora depois, é O alerta de ataque aéreo terminou Lançado em Kyiv. “Durante a última situação de alerta aéreo, um drone foi registrado sobre Kiev. O objeto foi abatido por forças e meios de defesa antiaérea.” Isso foi afirmado pelo chefe do departamento militar da cidade de Kiev, Serhiy Popko, no Telegram. Alguns vídeos – feitos pela mídia ucraniana – mostrando um drone sobrevoando a cidade estão circulando nas redes sociais.

Os Estados Unidos estão por trás do ataque ao Kremlin com dois drones enviados da Ucrânia. A agência RIA Novosti citou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, como convencido disso, enquanto o Ministério das Relações Exteriores confirmou após o ataque que “as atividades terroristas e subversivas das forças armadas ucranianas na Rússia atingiram um nível sem precedentes”. A Casa Branca acusa o Kremlin de ‘mentir’ Em relação ao suposto papel de Washington. Em seguida, Peskov comentou a missão de paz anunciada pela Santa Sé. Sabemos que o Papa está constantemente pensando na paz e em como acabar com este conflito, mas não temos conhecimento de nenhum plano detalhado proposto pelo Vaticano. “As declarações de Dmitry Peskov sobre o envolvimento dos Estados Unidos no ataque ao Kremlin são mentiras. Pura e simples.” A informação foi confirmada pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, em coletiva de imprensa.

O ex-presidente russo e agora número dois no Conselho de Segurança em Moscou, Dmitry Medvedev, disse que “exatamente no caso de uma escalada do conflito” na Ucrânia “Quem assumirá o comando” do suposto ataque de drones ao Kremlin. Medvedev escreveu: “Isso é exatamente o que Washington e muitos tolos em Bruxelas querem.” Via Twitter, comentando as palavras da Alta Representante da União Europeia Joseph Burrel Ele pediu à Rússia “que não use esse suposto ataque como desculpa para continuar a escalada da guerra”. Quanto ao ataque, Medvedev apontou o dedo para a Ucrânia e o chamou de “um ataque terrorista cometido pelas autoridades de Kiev, liderado pelos Estados Unidos e aprovado pela liderança da União Européia”.

As forças russas lançaram ataques aéreos em Kiev e outras cidades ucranianas durante a noite, incluindo Odessa, sem causar vítimas. Explosões também foram ouvidas em Zaporizhia, enquanto alertas de ataque aéreo soaram em Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odessa e algumas áreas da região de Kirovograd. Os ataques russos desta noite a Kiev não resultaram em vítimas ou danos, anunciou a administração da capital ucraniana no Telegram. Por sua vez, o Comando de Operações do Exército do Sul disse que 15 drones foram lançados em Odessa, 12 dos quais foram destruídos e três em dormitórios escolares, sem causar vítimas ou feridos.

Segundo o chefe do departamento militar da capital ucraniana Sergey Popko, “Kiev sofreu o ataque russo mais mortal em 2023 ontem à noite.” O Estado-Maior anunciou, no relatório da manhã publicado no Facebook, que o exército russo lançou 68 ataques aéreos na Ucrânia nas últimas 24 horas, 67 ataques com vários lançadores de foguetes e 2 mísseis: civis feridos, residenciais, infraestrutura destruída e danificada. As regiões norte, centro e sul da Ucrânia foram atacadas. Segundo os militares ucranianos, a possibilidade de novos ataques continua alta.

“para Moscou” E Para o Kremlin: são os escritos que podem ser lidos na cauda de dois drones lançados ontem à noite pelo exército russo sobre Odessa, segundo algumas fotos publicadas no Facebook pelo Comando de Operações do Sul das Forças Armadas Ucranianas. Dois drones tentaram atingir a residência do presidente russo no Kremlin na noite de terça e quarta-feira, mas Moscou disse que os ataques lançados nas últimas horas não foram uma resposta ao suposto ataque à capital russa. A ordem escreveu “Em Odessa à noite atacou o inimigo com 15 testemunhas 131/136. A defesa aérea destruiu doze” e “três dormitórios de uma instituição educacional em Odessa foram atingidos”, mas “ninguém ficou ferido”.

Moscou prometeu que responderá ao ataque ao Kremlin quando julgar necessário Nas palavras do embaixador russo nos Estados Unidos, Anatoly Antonov, citado pelo relatório da TASS. “O que os americanos farão – disse o diplomata – se um drone atingir a Casa Branca, o Capitólio ou o Pentágono? A resposta é clara para todos: a punição será dura e inevitável. A Rússia responderá a este ato de terrorismo de forma imprudente e presunçosa. Responde quando julga necessário, e responde de acordo com as avaliações de ameaças. Criado por Kiev para liderar nosso país. Antonov também descreveu as declarações de autoridades em Washington como “incrivelmente ridículas e absurdas”.

enquanto, Os Estados Unidos advertiram os cidadãos americanos Na Ucrânia, contra a crescente ameaça de ataques de mísseis russos a Kiev: a embaixada dos EUA em Kiev publicou isso em seu site. “À luz da recente escalada de ataques na Ucrânia e da retórica inflamatória de Moscou, o Departamento de Estado está alertando os cidadãos americanos sobre a crescente ameaça de ataques com mísseis, inclusive em Kiev e no Oblast”, dizia a carta.

A notícia do ataque ao Kremlin foi noticiada pela RIA Novosti e imediatamente confirmada pelo Kremlin, que anunciou a resposta. “O ataque frustrado ontem à noite com dois drones foi uma tentativa terrorista ucraniana de assassinar o presidente Vladimir Putin, que não ficou ferido”, disse a agência citando o serviço de imprensa, acrescentando que “Moscou tomará medidas retaliatórias contra Kiev”. o O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, ordenou a proibição de voos de drones sobre a capital Depois de abater os dois drones. porta-voz presidencial russo, Dmitry PeskovEle então especificou que Putin não estava no Kremlin no momento do ataque. “Depois do ataque terrorista de hoje, não há outra opção senão a eliminação física de Zelensky. Nem é necessário assinar o ato de rendição incondicional. Até Hitler, como você sabe, não o assinou.” Esta é a ameaça ao Telegram que veio do vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia Dmitri Medvedev.

Mas a negação veio de Kyiv: “A Ucrânia, é claro, não tem nada a ver com os ataques de drones no Kremlin.” disse isso Mykhailo Podolyak, Assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em mensagem aos repórteres. A mídia ucraniana citou a mesma informação sobre o porta-voz Sergei Nikiforov. “No que diz respeito aos drones sobre o Kremlin, tudo é previsível…É claro que a Rússia está preparando um ataque terrorista em larga escalaSiga Podolyak no Twitter. A Ucrânia está travando uma guerra exclusivamente defensiva, não atacando alvos no território da Federação Russa ”, porque“ não resolverá nenhum problema militar e dará a Moscou motivos para justificar seus ataques a civis. Drones sobre instalações de energia ou o Kremlin só podem indicar as atividades de guerrilha das forças de resistência locais”, acrescentou.

“Estamos cientes das alegações das autoridades russas sobre supostos ataques de drones que afetaram o Kremlin e estamos tentando obter mais informações sobre o que realmente aconteceu. Os supostos ataques de drones não devem ser usados ​​como pretexto para uma nova escalada da agressão em curso da Rússia fora de suas fronteiras. .” Então, Peter Stano, porta-voz do Serviço de Ação Externa da Comissão Europeia.