É improvável que aviões ucranianos voem para lá, Moscou não é a Crimeia.

Um caso marcante de provocação. Este episódio foi lançado de drones O KremlinMesmo olhando as fotos que foram distribuídas, não passa de propaganda. Enquadra-se nos actos de “bandeira falsa” que são praticados com o intuito de criar uma desculpa para fazer outra coisa ». O ex-Chefe do Estado Maior da Aeronáutica e Defesa, agora responsável pela segurança e defesa do negócio, não tem dúvidas, Vicente Camporini. Vejo muitas contradições. Se os aviões partiram deUcrânia E eles dirigiram à distância, não seriam interceptados até o último minuto. Isso significa que o arquivo Rússia Sem defesa aérea, seria um mau sinal das capacidades militares da Rússia.”

E se forem aviões lançados por sabotadores ou mesmo oponentes internos de Putin, não muito longe do Kremlin?

“Pior. Significa que Putin não controla a região. Não estamos falando da distante Sibéria, mas dos arredores da capital. Na verdade, Putin tem boas razões para tentar culpar os ucranianos por atividades que ameaçam a Rússia: seu território as forças militares não estão atualmente em condições de continuar as operações militares com sucesso, ele precisa de uma desculpa para iniciar outra mobilização que lhe permita acumular os recursos necessários para continuar a guerra.

E se o ataque viesse de algum oligarca?

“Pode haver mil motivos internos. Putin pode significar: Alguém está conspirando contra mim na “Coreia”, eles estão me ameaçando, apresse-se e me defenda. Tal ato pode significar chamar o guarda para si mesmo. A situação no Kremlin não deveria ser tão otimista. É uma cúpula na qual as ambições de Prigozhin colidem com as ambições de outros, Medvedev. Há também uma corrida para suceder Putin. Será uma luta não sem baixas.

O trabalho da pseudociência poderia justificar armas nucleares no futuro?

«Teoricamente, a hipótese mantém-se, mas é pouco provável, pois está na cabeça de algumas personalidades como Medvedev que, politicamente, será um desastre para a Rússia. A China não pode mais apoiar remotamente Moscou direta ou indiretamente, o que acabará isolando-o globalmente”.

Parece que os drones ucranianos chegaram à Crimeia e a uma floresta a 20 quilômetros de Moscou.

“A Crimeia é uma coisa, Moscou é outra. Os drones ucranianos são uma relíquia dos anos 1960, porta-aviões invertidos de reconhecimento, belas feras, não modelos difíceis de reconhecer, mas aviões reais, com as características e o alcance óbvios de um veículo desse porte. ”

Mas eles podem se mudar da Ucrânia para o Kremlin?

“Não tenho dados sobre isso, mas acho que não.”

Fala-se de drones e mísseis feitos em casa ou no jardim.

“Construir objetos operacionalmente viáveis ​​requer habilidades técnicas e muito tempo. O primeiro memorando do Eurofighter foi assinado em 1982 e entrou em vigor em 2002. Pense em quanto tempo o F-35 existe, essas não são coisas que são feitas no quintal em algumas semanas.

Os F-16 chegarão a Kiev?

“Tecnicamente, leva muito tempo para treinar em uma aeronave como o F-16. Eu voei um MiG-23 e outras aeronaves de fabricação russa e o cockpit, o painel de instrumentos do piloto é radicalmente diferente do que usamos no Ocidente. Tirar um piloto ucraniano de um MiG e colocá-lo em um F-16 exigiu dezenas de horas de treinamento. vezes que excedam os seguintes prazos operacionais.”

