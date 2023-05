Caracciolo adverte sobre a Rússia: “Vamos esperar uma reação”

Falando sobre o ataque ao Kremlin A.S Oito e meia. Na ocasião, um convidado lírio garoupa Em La7, há Lúcio Caracciolo. Fundador e Diretor da Revista Geopolítica Italiana Limão Comente o segredo por trás do remetente. A Ucrânia diz que não tem nada a ver com isso, enquanto a Rússia promete vingança. Para o especialista, há dois casos: ou a mão de Moscou está por trás, com vontade de justificar um ataque maior. Ou se for Kiev, isso indica que “A Ucrânia move-se livrementeSempre “a menos que acreditemos que os Estados Unidos deram luz verde”.

Leia também: Lúcio Caracciolo, histórico da guerra: ‘É a única solução’

De qualquer forma, o medo está lá Uma mudança na velocidadepara usar um termo educado.” Os olhos estão fixados, pelo menos de acordo com Caracciolo, em 9 de maio. A Parada da Vitória Russa anual para Hitler está marcada para esse dia. É por isso que, se a Ucrânia chegou tão longe nesse aspecto, nós não pode Excluir o pior Uma coisa é certa: “Vamos esperar – adverte o especialista – uma reação de Putin.”

Leia também: Caracciolo, “Vai ser uma guerra com a China.” Papel de parede de armas de fundo aterrorizante

Isso é confirmado pelas palavras do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Foi ele quem pediu a “eliminação física” do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. “Depois do ataque terrorista de hoje, não há outra opção senão a eliminação física de Zelensky e seu grupo.”