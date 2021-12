Omicron teme, Alemanha fecha estádios e discotecas a partir de 28 de dezembro

Chanceler: ‘Este não é o momento para festas’ “Este não é o momento para festas e encontros sociais”, disse na Alemanha o chanceler Olaf Schultz, que falava ao final do encontro com os Estados Unidos. “Eu entendo todos aqueles que não querem mais ouvir sobre o coronavírus e novas mutações e variantes, mas não podemos fechar os olhos para a onda que está chegando.” Os conservadores pediram ao executivo federal para acelerar a exigência de vacinação.

Em Gigabyte não há novas restrições no momento Na Grã-Bretanha, o total de infecções da Covid nas últimas 24 horas permaneceu estável em torno de 90.000, impulsionado pelo aumento da variável Omicron. O primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que não haveria novas restrições antes do Natal, mas não descartou medidas após o dia 25. O primeiro-ministro disse que se o governo fosse necessário, estaria pronto para agir.

Israel e os Estados Unidos registram a primeira morte de Omicron Durante o dia, tanto Israel quanto os Estados Unidos registraram suas primeiras mortes da variante Omicron. Embora o Knesset tenha aprovado a decisão do governo de proibir cidadãos e residentes de viajar de e para os Estados Unidos, acrescentando os Estados Unidos a uma lista de mais de 50 países cujas proibições de entrada foram anunciadas, incluindo a Itália, Biden respondeu à nova onda rapidamente . Testes de DIY.

Nos Estados Unidos, testes rápidos gratuitos eram enviados de uma casa para outra e $ 100 eram enviados para quem conduzisse o reforço A partir do próximo mês, meio milhão de testes serão enviados gratuitamente aos cidadãos norte-americanos que os solicitarem. A novidade faz parte do plano que prevê também o envio do Pentágono de 1.000 soldados (médicos, enfermeiras, paramédicos, etc.) aos hospitais mais problemáticos em janeiro e fevereiro. Em Nova York, o prefeito Bill de Blasio lançou uma iniciativa para empurrar a vacinação: cem dólares para quem vai implementar a terceira dose da vacina Covid até 31 de dezembro. Nova York está vendo um salto nos casos e nos últimos dias o prefeito pediu ajuda ao governo federal. Os novos casos de Covid-19 nos Estados Unidos chegaram a 254.000 na segunda-feira, o nível mais alto desde setembro.