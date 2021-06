Por que grupos armados palestinos usam balões incendiários contra Israel

baixar jogador

Na semana passada, o exército israelense bombardeado Em dobro Alguns edifícios na Faixa de Gaza pela primeira vez desde a calmaria que foi estipulada há um mês Pela curta guerra que ocorreu em maio. Os ataques do exército israelense vieram em resposta ao lançamento de balões incendiários em direção ao território israelense por facções armadas na Faixa. Militantes de pequenos grupos armados em Gaza lançaram balões incendiários, com o objetivo de causar incêndios e causar danos a campos agrícolas e áreas do sul de Israel.

Balões incendiários são uma arma muito primitiva e bastante simples, mas podem causar muitos danos. Esta não é a primeira vez que militantes palestinos usam esse tipo de arma para atacar Israel, e usaram outra semelhante no passado. Pipas incendiáriasO que, no entanto, provocou reações menos violentas do lado israelense.

O lançamento do balão nesta semana, por sua vez, veio em resposta a uma manifestação nacionalista organizada pela direita israelense em Jerusalém na terça-feira para comemorar a ocupação da cidade em 1967 após Guerra dos Seis Dias. A manifestação deveria ter ocorrido no mês passado, mas foi cancelada por temor de que gerasse confrontos.

No entanto, até agora nesta semana, nem os balões incendiários dos grupos armados palestinos nem o bombardeio do exército israelense causaram quaisquer mortes, apenas danos a prédios e campos agrícolas.

Como fazer balões incendiários

São balões infláveis ​​comuns cheios de hélio e amarrados em grupos, onde é preso um pedaço de pano impregnado com materiais inflamáveis ​​e que se incendeia. Balões são transportados através da fronteira com Israel usando ventos que sopram do Mediterrâneo em direção à terra.

Assim que chegam ao território israelense, causam grandes incêndios, porque a área de fronteira com a Faixa é muito árida e consiste em grande parte de terras agrícolas e reservas naturais. Mas, graças ao vento, eles também podem atingir áreas residenciais e causar danos a edifícios e ferimentos. De acordo com jornais israelenses, os balões lançados na terça-feira causaram pelo menos 40 incêndios no sul de Israel, enquanto os lançados na quinta-feira causaram 8 incêndios, e não houve feridos em ambos os casos.

Um porta-voz do IDF disse que mais de 4.200 hectares de terra foram queimados em Israel desde 2018 devido a armas incendiárias como balões e pipas, sem contar os danos na semana passada.

Por que balões e não foguetes?

As principais armas usadas pelos milicianos palestinos para atacar Israel são foguetes de curto alcance, geralmente lançados do solo e apontados para o solo, e não guiados, ao contrário dos mísseis teleguiados israelenses. em pode lutar lançado Cerca de quatro mil: 90 por cento foram interceptados por Sistema de defesa antimísseis Iron Dome (“Cúpula de Ferro”), que calcula a trajetória de um míssil de curto alcance desde o momento em que foi lançado de Gaza, e quase imediatamente prevê se ele está se dirigindo para uma área povoada.

Não se sabe exatamente quantos foguetes grupos armados palestinos têm nos últimos anos, dado oO bloqueio imposto por Israel às terras da Faixa de GazaMas, de acordo com a inteligência israelense, eles terão cerca de 30.000 foguetes e morteiros. Os foguetes costumam ser construídos diretamente dentro da Faixa e, como vimos em maio, quase sempre são interceptados por Israel. Por outro lado, os balões são baratos e fáceis de fazer, e podem facilmente causar danos ao território israelense. Não é o dano massivo que um foguete pode causar, mas ainda pressiona Israel.

O que pensa o novo primeiro-ministro?

O bombardeio de Israel em resposta ao lançamento de balões incendiários é o primeiro a ser decidido novo governo A ala direita é liderada por Naftali Bennett, que assumiu o cargo no domingo após o mandato de doze anos de Benjamin Netanyahu. Nos últimos anos, Bennett frequentemente criticou Netanyahu por sua fraca resposta ao aumento de Gaza, dizendo que ele deveria ter tomado uma posição mais dura contra o Hamas, o principal grupo armado palestino, e que as FDI deveriam ter respondido da mesma forma. que respondem a lançamentos de mísseis.

Em 2018, quando era Secretário de Educação, Bennett disse que os militares “deveriam”atirar para matarQuem quer que tenha jogado essas armas incendiárias além das fronteiras do setor. Se alguém mandar balões incendiários de Gaza, temos que atirar para matar. Precisamos de tiro estratégico contra aqueles que enviam balões incendiários de Gaza. Não resolvemos o problema quando ele era pequeno, e agora milhares de pipas estão sendo enviadas para nós. No final, faremos o que deveríamos ter feito há seis meses, mas com interesse ”.