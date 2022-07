EUA e Câmara concordam em banir armas de assalto

Biden: ‘Ajudará a salvar muitas vidas’

O texto aprovado pela Câmara visa “tirar essas ferramentas de guerra das nossas ruas, salvar vidas e reduzir os incidentes de violência no país”. Este é o comentário do presidente dos EUA, Joe Biden. “As armas são a principal causa de morte de crianças em nosso país, e devemos agir: a maioria da população apoia essas ações, e continuarei lutando para que o Senado coloque essa lei na minha mesa o mais rápido possível.”

O Senado precisará do apoio de 10 republicanos

– No entanto, a lei, que proíbe a venda, produção e transferência de armas de assalto e munições de alta capacidade, não tem chance de ser aprovada pelo Senado, onde é necessário o apoio de 10 republicanos.

Longa série de massacres com armas nos Estados Unidos

A vitória na Câmara é para os democratas uma forma de demonstrar aos eleitores os esforços para combater a violência armada no período que antecede as eleições de novembro, após uma série de massacres, incluindo os da Ovaldi Elementary School, no Texas. O assassino usou um fuzil de assalto.

O lobby das armas: ‘É um ataque à liberdade’

O poderoso lobby de armas americano, a National Rifle Association (NRA), atacou a câmara depois de aprovar a lei que rege a produção e compra de armas de assalto, que são usadas em muitos dos massacres cometidos todos os anos nos Estados Unidos. “Um ataque à liberdade e aos direitos civis dos americanos cumpridores da lei”, diz um tweet da NRA.