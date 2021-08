Afeganistão e Biden prontos para buscar ajuda de companhias aéreas – Última hora

(ANSA) – WASHINGTON, 21 de agosto – O presidente Joe Biden pode ordenar que as companhias aéreas dos EUA ajudem a transportar os evacuados do Afeganistão, em outro esforço para tentar resolver o caos em Cabul. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal, que fala sobre o “Programa de Emergência da Aviação Civil”, que também prevê um aumento nas bases americanas para trazer refugiados afegãos.



Em detalhes, a Casa Branca pensará em ativar a Frota Aérea de Reserva Civil (Craf), criada em 1952 para dotar o Pentágono de aeronaves civis de emergência, como um transporte aéreo para regular a disponibilidade insuficiente. avião militar. O Wall Street Journal explica que, se o programa for lançado, pelo menos cinco companhias aéreas dos EUA terão de fornecer 20 aeronaves que cercarão os voos militares envolvidos na evacuação de americanos e afegãos do Afeganistão. Os aviões civis não poderão sobrevoar Cabul, que caiu nas mãos do Taleban, mas a partir de bases americanas no Catar, Bahrein e Alemanha, eles ajudarão a separar os milhares de evacuados da capital afegã em voos militares. (Lidando).